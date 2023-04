Un avion en papier conçu par des ingénieurs de Boeing bat un record mondial

Le record du monde de la plus longue distance parcourue par un avion en papier a récemment été battu par trois ingénieurs aérospatiaux. Leur conception a été inspirée par des véhicules capables de voler plus rapidement que la vitesse du son.

C'est un oiseau... C'est un avion... C'est un avion en papier ! Le record du monde de la plus longue distance parcourue par un avion en papier a été battu par trois ingénieurs aérospatiaux avec un appareil en papier qui a volé sur 88 mètres, soit presque la longueur d'un terrain de football (100 mètres environ).

Ils ont ainsi dépassé le précédent record de 77 mètres établi en avril 2022 par un trio sud-coréen. Avant cela, le record n'avait pas été battu depuis plus d'une décennie.

Nathan Erickson, Dillon Ruble et Garrett Jensen sont les ingénieurs aérospatiaux devenus détenteurs du record du monde avec leur avion en papier inspiré des véhicules hypersoniques.

Leur exploit a nécessité des mois d'efforts, l'équipe ayant passé près de 500 heures à étudier l'origami et l'aérodynamique pour créer et tester plusieurs prototypes. Les ingénieurs ont mis leur conception finale à l'épreuve et le record a été établi au troisième lancer.

L'équipe a décidé que la meilleure chance de battre le record du monde serait avec un avion concentré sur la vitesse et minimisant la traînée, afin de pouvoir voler sur une longue distance en un temps très court.

S'inspirant de différents avions hypersoniques, capables de voler à plus de cinq fois la vitesse du son (Mach 5), et en particulier du NASA X-43A, l'équipe a conçu l'avion en papier gagnant, baptisé "Mach 5".

L'avion NASA X-43A qui a servi d'inspiration © NASA

"Les avions grandeur nature et en papier présentent d'énormes différences de complexité, mais ils fonctionnent tous deux sur les mêmes principes fondamentaux", a déclaré Ruble. "Certaines méthodes de conception peuvent être appliquées aux deux. L'une de ces méthodes était notre processus de conception par essais et erreurs. Par exemple, nous avons conçu un pli que nous pourrions changer sur notre avion, l'avons plié, l'avons lancé, puis comparé la distance aux essais précédents pour déterminer si le changement était bénéfique."

Pour trouver la meilleure technique de lancer de l'avion en papier, l'équipe a effectué diverses simulations et analysé des vidéos au ralenti de leurs lancers précédents.

"Nous avons découvert que l'angle optimal est d'environ 40 degrés par rapport au sol. Ensuite vous visez aussi haut, vous lancez aussi fort que possible. Cela nous donne notre meilleure distance", a déclaré Jensen. "Il a fallu des simulations pour le découvrir. Je ne pensais pas que nous pourrions obtenir des données utiles à partir d'une simulation sur un avion en papier. Il s'avère que nous le pouvions."

Même en ce qui concerne le papier, l'équipe a décidé que le format A4 était le meilleur pour être manipulé et plié en avion gagnant. Avec ces choix de conception méticuleusement réfléchis et en respectant les nombreuses règles et directives établies par l'équipe du Guinness World Record, les trois étaient prêts à battre un record.

Lors de son vol record, l'avion est resté en l'air pendant environ six secondes. Le record du monde Guinness pour la durée du vol en avion en papier est actuellement de 29,2 secondes.

"Les objectifs de conception pour un record de temps de vol seraient très différents de la version à faible traînée que nous avons construite pour le record de la plus longue distance", a déclaré Ruble. "Augmenter l'envergure et diminuer le rapport d'aspect seraient les premières étapes pour produire ce type d'avion."

L'équipe détentrice du record espère que leur exploit inspirera d'autres jeunes ingénieurs aérospatiaux en herbe à poursuivre leurs rêves. Pour ceux qui cherchent à créer leur propre avion en papier battant des records, l'exploit n'est pas impossible, mais peut demander du temps (et des compétences).