Accrochée à la falaise, cette maison mystérieuse est accessible seulement par une corde

Considérée comme l'une des constructions les plus isolées du monde, la "Buffa di Perrero" défie la mort avec une architecture audacieuse.

Au milieu des montagnes des Alpes italiennes, une petite maison en pierre nichée dans les rochers semble plutôt insolite. Ce lieu mystérieux n'a pas d'entrée par l'arrière et ne peut être accédé que par la porte d'entrée située, rien de moins, qu'à 2 760 mètres d'altitude.

La maison – considérée comme l'une des plus isolées du monde – se trouve sur le Mont Cristallo, dans la région des Dolomites en Italie, dans une zone difficile d'accès et, jusqu'à aujourd'hui, très dangereuse, connue sous le nom de Via Ferrata Ivano Dibona, accessible uniquement aux alpinistes expérimentés et habiles.

Le lieu porte le nom de Buffa di Perrero, en hommage au colonel Carlo Buffa di Perrero, un héros de guerre passionné par les montagnes. Les historiens pensent qu'elle aurait pu être construite comme un abri par les soldats italiens pendant la Première Guerre mondiale, servant à stocker des provisions, se protéger des intempéries et se cacher de l'ennemi.

La maison a des murs en pierre, un toit incliné, deux portes et quatre fenêtres en bois. On ne sait pas comment elle a été construite ni comment tous les matériaux ont été transportés sur place il y a plus de 100 ans, mais on suppose que cette "architecture de la mort" a été réalisée par un chemin périlleux sur la montagne, en utilisant des échelles et des grues, faites de cordes.

Abandonnée, la Buffa di Perrero avait un toit effondré à cause du poids de la neige, mais elle a récemment été restaurée. Ceux qui oseront affronter le sentier difficile ne devront pas s'attendre à trouver grand-chose à l'intérieur de la construction, où il n'y a que des chaises en bois, mais cela vaut le détour pour la vue spectaculaire depuis le sommet des montagnes.