Sur cette île minuscule tout le monde est parent et il n'y a que 6 noms de famille pour 1200 personnes

Sans voitures, eau courante et électricité, ce petit coin de paradis privé au milieu des Caraïbes accueille 1200 personnes pour seulement 115 maisons.

Une petite île des Caraïbes colombiennes, de la taille de deux terrains de football, est considérée comme la plus dense du monde. On estime que jusqu'à 1 200 personnes vivent sur cette île (il n'y a pas de recensements récents), entassées dans 115 maisons. Faute d'espace libre pour de nouvelles constructions, les habitations se sont élevées, certaines abritant jusqu'à dix personnes.

Santa Cruz del Islote fait partie de l'archipel de San Bernardo et se trouve à 2 heures de bateau de Carthagène, en Colombie. Elle a été construite sur un récif corallien il y a 150 ans. Selon la légende, des pêcheurs ont découvert l'île en naviguant en mer et ont décidé de s'y installer, car ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas de moustiques. Au fil des ans, les familles des habitants d'origine se sont agrandies et leurs descendants ont continué à vivre sur place.

En raison de cette origine commune, les résidents n'ont aujourd'hui que six noms de famille différents et tous sont considérés comme parents par le sang ou par mariage sur l'île.

À Santa Cruz del Islote, les maisons sont peintes de couleurs vives et se transmettent de génération en génération, de sorte que seuls les natifs habitent l'île. Les rues sont sinueuses et étroites, avec quatre voies principales, et il n'y a ni voitures, ni motos, ni police sur l'île, qui n'a enregistré aucun crime jusqu'à présent.

Les terrains vides se résument à une petite place communautaire où les enfants jouent et tapent dans le ballon. Par manque d'espace, les morts sont enterrés sur une île voisine.

© DR

Sans eau courante, l'île dispose d'un puits régulièrement approvisionné par un bateau, où les habitants récupèrent l'eau dans des seaux. Il n'y a pas non plus de système d'égouts. L'électricité n'est disponible que quelques heures par jour, grâce à un générateur et deux stations d'énergie solaire, l'île n'étant pas raccordée au réseau électrique.

Il n'y a qu'une école pour les nombreux enfants locaux - environ 65% des habitants de Santa Cruz del Islote ont moins de 18 ans - ainsi qu'une église, des commerces et un restaurant.

Santa Cruz del Islote vit principalement du tourisme, avec des visiteurs qui voyagent environ 1 heure en bateau pour découvrir la pittoresque île. Comme il n'y a pas de place pour rester, ils passent généralement la nuit dans un hôtel voisin sur l'île Múcura. De nombreux habitants sont également pêcheurs.

Avec une vie si paisible et isolée, Santa Cruz del Islote n'a qu'une seule préoccupation : la montée du niveau des océans, qui pourrait engloutir l