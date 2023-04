Défi visuel : parviendrez-vous à trouver le nombre '280' parmi tous ces chiffres en moins de 10 secondes ?

Voici un test visuel que vous pouvez réaliser seul ou avec vos proches. Le défi d'aujourd'hui met à l'épreuve votre acuité visuelle et votre sens de l'observation.

Voici un test visuel à faire seul ou avec vos proches. Le défi du jour met à l'épreuve votre acuité visuelle et votre sens de l'observation. Grâce à ce test, vous pourrez mesurer votre capacité de recherche visuelle en fonction du temps nécessaire pour résoudre cette énigme visuelle.

Beaucoup de personnes pensent pouvoir résoudre cette énigme en moins de 10 secondes sans trop d'effort. Mais ne sous-estimez pas ce défi ! Pour en sortir vainqueur, sachez que vous devrez puiser dans vos ressources : une concentration maximale, des neurones bien stimulés et des yeux affûtés sont requis. Pensez-vous pouvoir relever ce défi ?

Voici les instructions pour ce test. Vous avez exactement 10 secondes pour jeter un œil à l'image ci-dessous et repérer le "280" parmi tous ces chiffres. Pas de triche en demandant de l'aide ou en faisant défiler jusqu'à la solution ! De plus, pas d'indice pour vous, car vous devez compter sur vos propres forces. Prêt ? Regardez l'image suivante et dites où se cache le nombre 280 dans cette liste de chiffres 208.

© DR

C'est bon, les 10 secondes allouées sont écoulées. Il est temps de déduire de votre résultat si vous êtes ou non une personne intelligente avec un bon sens de l'observation. Avez-vous trouvé le nombre 280 ? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. La difficulté était élevée et il fallait beaucoup de concentration et un sens de l'observation exceptionnel pour repérer l'échange de places entre le 0 et le 8. Au moins, ce test vous a permis de faire des exercices stimulants pour votre cerveau et vos yeux. Nous sommes sûrs que vous êtes curieux de savoir où il se cachait. La réponse correcte est révélée ci-dessous.

Le nombre 280 se trouve dans la 5ème rangée en partant du bas et dans la 2ème position en comptant de votre droite !

© DR

Si malgré les difficultés vous avez réussi à trouver le nombre 280, félicitations ! Votre intelligence et votre acuité visuelle ne sont plus à prouver. Partagez votre temps sur notre page Facebook en cliquant ici si vous avez aimé ce défi visuel !