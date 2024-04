Véronique Sanson hospitalisée : la chanteuse reporte son prochain concert

La chanteuse, Véronique Sanson a été hospitalisée dans la nuit de samedi à dimanche à Paris après avoir contracté une pneumonie. Elle fêtait ses 50 ans de carrière avec une longue tournée.

Véronique Sanson devait se produire ce dimanche 28 avril au Zénith de Nantes. La chanteuse a été hospitalisée dans la nuit de samedi à dimanche à Paris et est dans l'incapacité de se produire sur scène. "Rien de grave", assure son entourage auprès du Parisien. La chanteuse de 75 ans a fait parvenir un communiqué pour donner quelques informations sur son état de santé. Elle indique notamment avoir été admise à l'hôpital en raison d'une pneumonie. "Hospitalisée dans la nuit, Véronique Sanson souffre d'une pneumonie, ce qui l'oblige à reporter le concert du dimanche 28 avril 2024 au Zénith de Nantes, dernière date d'une belle série de Zénith. Le concert est reporté le jeudi 30 mai, les billets restent valables", a annoncé son attachée de presse sur la page Instagram de la star.

La chanteuse fête actuellement ses 50 ans de carrière avec une tournée à travers la France. Elle a notamment rempli trois fois le Grand Rex à Paris, où elle a fêté ses 75 ans avant une nouvelle date en juin. Le concert à Nantes devait être le dernier d'une série avant les festivals de l'été. "Véronique Sanson donne également rendez-vous à son public au Grand Rex en juin et dans tous les festivals de l'été comme prévu", a précisé son attachée de presse.

Des problèmes de santé avant un grand retour

Tout au long de sa carrière, Véronique Sanson a signé de nombreuses chansons devenues des incontournables de la variété française. Révélée au grand public dès 1972 avec Amoureuse et Besoin de personne et participant à la première tournée des Enfoirés en 1989, elle est une des valeurs sûres de la variété française. En 1992, son dixième album Sans regrets est sacré disque de platine et elle reçoit sa première Victoire de la musique. C'est en reprenant des chansons de Michel Berger qu'elle renoue avec le succès en 1999. Au début des années 2000, elle connaît des problèmes de santé avec une dépendance à l'alcool, mais, depuis 2004 et l'album Longue Distance, elle multiplie les concerts et participations diverses.