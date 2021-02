Daft Punk : un retour au Super Bowl ? D'où viennent les rumeurs ?

DAFT PUNK. Depuis quelques jours, la rumeur enfle autour d'un potentiel retour du duo casqué le plus célèbre du monde, Daft Punk, lors de la mi-temps du Super Bowl, aux côtés de The Weeknd.

Voilà un retour qui sauverait cette fichue période. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, la rumeur d'un retour des Daft Punk fait de plus en plus d'adeptes. Le duo casqué le plus célèbre du monde pourrait, selon certains internautes et la version mexicaine du magazine GQ, faire leur grand retour lors de la mi-temps du Super Bowl, dimanche aux Etats-Unis. Un show XXL organisé par The Weeknd, dernier artiste à avoir eu la chance d'avoir les deux Français à ses côtés en 2016. Mais les rumeurs de retour de Daft Punk, plus ou moins crédibles, refont surface tous les ans. Et tous les ans, les espoirs sont vite déçus.

Alors peut-on imaginer un come-back dimanche ? Le doute est, là encore, plus que permis. S'il est vrai que The Weeknd est le dernier chanteur a avoir travaillé ouvertement avec eux, la seule "preuve" à circuler sur les réseaux sociaux est une tracklist des morceaux que pourraient potentiellement interpréter le chanteur canadien lors de l'événement sportif le plus regardé du monde. Parmi les chansons évoquées, Starboy et I Feel It Coming, ses deux duos avec Daft Punk, sortis en 2016. Selon les internautes, à en croire cette même tracklist, Ariana Grande et Kendrick Lamar pourraient également faire partie du show.

Autre élément pouvant alimenter les théories les plus folles autour d'un retour des Daft Punk : l'apparition, rare, sur YouTube, d'une vidéo en HD de l'un des concerts de la tournée Alive 2007 (qui suivait l'album Human After All de 2005), filmé au Grant Park de Chicago. La vidéo, mise en ligne mi-janvier, est l'une des rares à ne pas avoir été supprimée depuis, ce qui est habituellement le cas, rappelle le magazine spécialisé Tsugi.

L'année dernière, les rumeurs de retour des Daft Punk ne portaient pas sur un retour en musique, mais sur le grand écran. Le nouveau projet des deux Français n'aurait donc pas la forme qu'on aurait pu imaginer dans un premier temps (mais au moins, il ne s'agirait pas d'une énième fausse alerte d'un retour de Daft Punk).

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo travailleraient actuellement sur une bande-originale, celle du prochain film de Dario Argento. C'est ce dernier qui l'a confié dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica : "Ils figurent parmi mes admirateurs, ils connaissent tout mon cinéma. Ils ont appris par des amis français que je tournais un nouveau film et ils m'ont téléphoné : 'Nous voulons travailler avec toi'. On s'appelle très régulièrement : 'On va vous envoyer les premières chansons sous peu'. Ils sont enthousiastes. Ils viendront à Rome dès qu'ils le pourront", explique-t-il. Le film devrait être tourné en 2020.