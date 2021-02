"Daft Punk : une séparation avec la vidéo "Epilogue", la fin d'une ère"

DAFT PUNK. Le duo casqué Daft Punk, pionnier de la french touch à travers le monde, a annoncé sa séparation dans une vidéo, "Epilogue".

Le mythique duo français Daft Punk a annoncé sa séparation dans une vidéo postée sur YouTube lundi 22 février 2021. La vidéo, qui dure près de huit minutes, est un extrait de leur film sorti en 2006 Electroma. "1993-2021", peut-on lire dans la vidéo en guise épitaphe. La date 1993 correspondant au début de l'aventure Daft Punk, duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo et qui aura été le porte-drapeau de la french touch dans le monde pendant 28 ans.

Une séparation surprise et sans raison officielle qui a créé une onde de choc mondiale sur les réseaux sociaux, où les hommages se comptent en centaines de milliers et suscité bon nombre de questions.

C'est donc via une vidéo de près de huit minutes que le duo français le plus célèbre du monde a annoncé sa dissolution, lundi 22 février 2021. Le clip, qui dure près de huit minutes, est un extrait de leur film sorti en 2006 Electroma. On les découvre ici dans le désert, casqués, l'un d'eux explosant. Au lendemain de sa publication, la vidéo Epilogue dépasse les 10 millions de vues sur YouTube.

Une séparation sans même un au revoir musical ? La pilule est difficile à avaler pour les fans de Daft Punk. Depuis leur album Random Access Memories, sorti en 2013, les fans du duo français attendent désespérément un signe des interprètes de One more time. Daft Punk était depuis seulement apparu en 2016 aux côtés du chanteur The Weeknd, pour deux singles, I feel it coming et Starboy. Les rumeurs de retour avaient d'ailleurs enflammé la Toile lors de la mi-temps du Superbowl, où les admirateurs des Daft Punk attendaient leur venue. Alors, est-ce vraiment la fin du duo ou un coup de com' avant un retour en musique ?

Si l'aventure Daft Punk est réellement terminée, le duo emportera le secret de son visage. Depuis leurs débuts, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, leurs apparitions à visage découvert ont été rares. Mais en cherchant bien, il est facile de retrouver des images. En 1996, une série de photo montre le duo sans casque à ses débuts, lors d'une performance dans une discothèque de Dijon. Un autre cliché, en noir et blanc, révèle l'identité des deux compères, cette fois-ci en 1995 à Londres, alors que Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo n'ont que 20 et 21 ans. Plus récemment, ces derniers ont été photographiés lors de la sortie de Random Acess Memories en 2013, ou par des paparazzis, à l'aéroport de Los Angeles, puis à leur arrivée à Roissy. Une séquence dévoilée à l'époque par le site américain TMZ.