"Daft Punk : une séparation surprise avec la vidéo "Epilogue" et des questions"

DAFT PUNK. Le mythique duo des Daft Punk, pionniers de la french touch dans le monde, a annoncé sa séparation dans une vidéo, Epilogue, postée le 22 février 2021. La fin d'une carrière de 28 ans et d'immenses succès.

Connaît-on leurs visages ? L'essentiel Le mythique duo français Daft Punk a annoncé sa séparation dans une vidéo postée sur YouTube lundi 22 février 2021.

La vidéo, qui dure près de huit minutes, est un extrait de leur film sorti en 2006 Electroma. "1993-2021", peut-on lire dans la vidéo en guise épitaphe.

La date 1993 correspondant au début de l'aventure Daft Punk, duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo et qui aura été le porte-drapeau de la french touch dans le monde pendant 28 ans.

Une séparation surprise et sans raison officielle qui a créé une onde de choc mondiale sur les réseaux sociaux et suscité bon nombre de questions.

12:57 - L'immense succès de "Get Lucky" C'est LE titre de l'été 2013 : "Get Lucky". Premier single de l'album Random Access Memories, le titre partagé avec Pharell Williams recevra deux Grammy Awards en 2014. L'un pour "meilleure performance de chanteur en featuring", et l'autre pour "meilleur clip vidéo". Cette année-là, ils remporteront également les catégories "album de l'année", et "meilleur album dance/électro". 12:39 - The Weeknd "reconnaissant" envers Daft Punk Il est l'un des derniers à avoir collaboré avec Daft Punk. The Weeknd a lui aussi tenu à saluer le duo. Dans sa story Instagram, il a indiqué "Thankful to be part of the journey", comprenez : "Reconnaissant d'avoir fait partie de ce voyage". Le visuel remet en lumière la collaboration entre la star canadienne et les artistes Français, sur les titres I Feel It Coming et Starboy, deux singles parus en 2016. 12:26 - Une rare vidéo de Daft Punk avait refait surface Ces dernières semaines, les rumeurs étaient nombreuses sur le retour des Daft Punk. Parmi les éléments pouvant alimenter les théories les plus folles autour de ce comeback : l'apparition, rare, sur YouTube, d'une vidéo en HD de la captation de l'un des concerts de la tournée Alive 2007 (qui suivait l'album Human After All de 2005), filmé au Grant Park de Chicago. La vidéo, mise en ligne mi-janvier, est l'une des rares à ne pas avoir été supprimée depuis, ce qui est habituellement le cas, rappelait alors le magazine spécialisé Tsugi. 12:14 - Comment Daft Punk s'est sans cesse réinventé Il resteront le groupe français le plus exporté du monde. Et certainement l'un des plus célèbres. Depuis sa formation en 1993 après une rencontre sur les bancs du lycée, Daft Punk a sorti quatre album, réussissant le pari de se réinventer à chaque fois : Homework, Discovery, Human After All et Random Access Memories. "Nous avons toujours essayé de créer un univers musical, visuel et esthétique global. Dans notre travail, la musique n'a pas une place aussi centrale que chez la plupart des autres groupes (...). Nous avons toujours voulu nous inscrire dans une démarche plus large que celle de musiciens enchaînant mécaniquement les albums et les tournées", expliquaient-ils en 2007 au magazine Tsugi. 11:58 - La vidéo explosive de l'"Epilogue" de Daft Punk C'est donc avec une vidéo, baptisée Epilogue, que les Daft Punk ont tiré leur révérence. Le clip, dévoilé dans l'après-midi ce lundi 22 février 2021, est extrait du film Electroma, sorti en 2006. Dans cet extrait de près de huit minutes, on découvre le duo casqué, marchant dans le désert. L'un enlève son manteau et dévoile un chargeur dans son dos, activé par le second. L'un des Daft Punk s'éloigne, puis explose. La scène se coupe au coucher du soleil, sur la chanson Touch, extraite de l'album Random Access Memories. Une vidéo qui, en moins de 24 heures, totalise plus de 12 millions de vues sur YouTube... 11:43 - Les Daft Punk en solo ? C'est l'une des hypothèses concernant la suite des Daft Punk, désormais séparés : Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo vont-ils se lancer en solo ? Jean-Michel Jarre, pionnier lui aussi de l'électro française, semble y croire, comme il l'explique à BFMTV : "Nous n'avons malheureusement jamais pu travailler ensemble du temps de leur duo. Mais j'espère que cela pourra se faire maintenant qu'ils vont continuer leur carrière en solo. Je serais absolument heureux de travailler avec l'un ou l'autre." 11:31 - "Il ne faut pas être triste" pour Jean-Michel Jarre Après la séparation des Daft Punk, le monde de l'électro perd l'un de ses porte-drapeau français. Pour Jean-Michel Jarre, salue sur BFMTV le "son unique" du duo, et leur fin "élégante" : "Ils ont toujours cultivé le goût du paradoxe, et quand le monde entier garde son masque, eux l'enlèvent. Les Daft Punk ont été un des acteurs qui ont marqué l'histoire de l'électro et ils ont visiblement choisi de mener désormais leurs projets personnels." Et d'ajouter : "Partir alors qu'ils restent sur un énorme succès il y a quelques années, c'est une décision que je respecte. Car on voit tellement de groupes rester ensemble, alors que leurs membres n'ont plus les mêmes intentions : c'est un risque de délitement, c'est un risque de mal le vivre. Cette vidéo est une manière extrêmement élégante de dire au revoir à leur public, c'est super cool. Il ne faut pas être triste". 11:20 - Le ministère des Armées salue Daft Punk Preuve de leur popularité en France et de leur ancrage dans le paysage musical tricolore : la reprise par la fanfare de l'armée lors du défilé du 14 juillet 2017. A cette occasion, un medley de plusieurs tubes des Daft Punk avait été entonné, comme le rappelle le compte Twitter du ministère des Armées : Même séparés, les Daft Punk resteront dans le coeur du ministère des Armées.

Souvenez-vous : le #14Juillet 2017, la fanfare interarmées proposait un medley de leurs titres en clôture du défilé ! ????❤️ pic.twitter.com/Iz8LDrMK42 — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) February 22, 2021 11:12 - Pourquoi Daft Punk portait des casques Leurs casques auront participé à leur mythe. Mais au début de l'aventure Daft Punk, la dissimulation de leurs visages était... improvisée. "A la sortie du premier album, le groupe a fait près de quatre cents interviews. Pour les photos, on allait chercher des masques dans des magasins de farces et attrapes", se souvenait Pedro Winter, ancien manager du duo, dans les colonnes du Monde. "Créer un personnage, c’est faire une différence entre le culte de la personnalité et le divertissement. Quand sa propre réalité se mêle à celle perçue par les spectateurs, cela devient dangereux. En nous déguisant en robot, nous prenons la création au sérieux sans nous prendre au sérieux", ajoutait Thomas Bangalter, l'un des deux musiciens casqués. 10:58 - Daft Punk, les Français aux 7 Grammy Awards S'il y a bien un duo que le monde entier enviait à la France, c'était bien les Daft Punk. Les deux Français, forts de leurs succès depuis 1993, étaient mondialement célèbres. Preuve en est leur nombre de récompenses à l'étranger, avec notamment deux Grammy Awards en 2009 pour Alive 2007, puis cinq Grammy Awards en 2014 pour Random Access Memories. 10:45 - Libération rend hommage à Daft Punk "On se lève et on se casque". Voilà le titre de la Une de Libération, à paraître ce mardi, au lendemain de l'annonce surprise de la séparation des Daft Punk. Un clin d'oeil au "On se lève et on se casse", tribune publiée par la romancière Virginie Despentes dans le même journal. #une @libe #RevueDePresse #DaftPunk pic.twitter.com/Z4J1WnjxvI — Jean-François Guyot (@JFGuyot) February 22, 2021 10:32 - Retour sur la carrière des Daft Punk "1993-2021", pouvait-on lire dans une épitaphe postée dans la fameuse vidéo Epilogue, annonçant la fin des Daft Punk. L'occasion pour le média Brut de retracer la carrière du duo casqué, depuis les premières images d'eux, visages découverts, en 1996. Daft Punk (1993 - 2021 ?) pic.twitter.com/ZBUNJc7hyQ — Brut FR (@brutofficiel) February 22, 2021 10:21 - L'hommage décalé des Pompiers de Paris à Daft Punk La séparation des Daft Punk continue d'émouvoir toute sorte de public. A commencer par les pompiers de Paris, qui ont publié un drôle d'hommage au duo casqué, dans un message sur Twitter. "Si une carrière peut s'éteindre, une vocation, elle, perdure à jamais. Merci les Daft Punk d'avoir enflammé les pistes de danse et pensez à rendre nos casques", peut-on lire en légende d'un GIF où des pompiers de Paris, en casques, sont aux côtés des Daft Punk. Si une carrière peut s'éteindre, une vocation, elle, perdure à jamais ????????‍????

Merci les Daft Punk d'avoir enflammé les pistes de danse et pensez à rendre nos casques ???? pic.twitter.com/TLligW7CMI — @PompiersParis (@PompiersParis) February 22, 2021 10:13 - Mais pourquoi les Daft Punk se séparent-ils ? Les Daft Punk laisseront leurs fans avec un autre mystère : les raisons de leur séparation. Le mythique duo, porte-drapeau tricolore de la french touch dans le monde, n'a pas donné, pour l'heure, de raison à sa fin. Contactée par les sites américains spécialisés Pitchfork et Variety, l'agent Kathryn Frazier, qui s’occupait du groupe, a confirmé l’information sans pour autant éclaircir cette question. 10:02 - Le succès Daft Punk, même sans nouveautés Daft Punk, avant sa séparation, n'avait pas sorti d'album depuis 2013 et Random Access Memories. Ce qui n'a pas empêché le duo français de continuer à attirer de nombreux fans, preuve en est le nombre de stream sur Spotify : 12 millions d'auditeurs par mois. "C'est déjà un succès phénoménal dans le monde. Ils ont déjà plusieurs milliards de streams sur Spotify, sur tout leur catalogue, ils ont plus de 12 millions d'auditeurs chaque mois et ils sont l'emblème de cette musique française qui s'est exportée", explique en ce sens Antoine Monin, directeur de la musique de Spotify France, au micro d'Europe 1 ce matin. D'ailleurs, le nombre d'écoutes du catalogue Daft Punk a explosé depuis l'annonce de leur séparation, un phénomène courant lors de la mort d'un artiste par exemple. LIRE PLUS

C'est donc via une vidéo de près de huit minutes que le duo français le plus célèbre du monde a annoncé sa dissolution, lundi 22 février 2021. Le clip, qui dure près de huit minutes, est un extrait de leur film sorti en 2006 Electroma. On les découvre ici dans le désert, casqués, l'un d'eux explosant. Au lendemain de sa publication, la vidéo Epilogue dépasse les 10 millions de vues sur YouTube.

Une séparation sans même un au revoir musical ? La pilule est difficile à avaler pour les fans de Daft Punk. Depuis leur album Random Access Memories, sorti en 2013, les fans du duo français attendent désespérément un signe des interprètes de One more time. Daft Punk était depuis seulement apparu en 2016 aux côtés du chanteur The Weeknd, pour deux singles, I feel it coming et Starboy. Les rumeurs de retour avaient d'ailleurs enflammé la Toile lors de la mi-temps du Superbowl, où les admirateurs des Daft Punk attendaient leur venue. Alors, est-ce vraiment la fin du duo ou un coup de com' avant un retour en musique ?

Si l'aventure Daft Punk est réellement terminée, le duo emportera le secret de son visage. Depuis leurs débuts, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, leurs apparitions à visage découvert ont été rares. Mais en cherchant bien, il est facile de retrouver des images. En 1996, une série de photo montre le duo sans casque à ses débuts, lors d'une performance dans une discothèque de Dijon. Un autre cliché, en noir et blanc, révèle l'identité des deux compères, cette fois-ci en 1995 à Londres, alors que Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo n'ont que 20 et 21 ans. Plus récemment, ces derniers ont été photographiés lors de la sortie de Random Acess Memories en 2013, ou par des paparazzis, à l'aéroport de Los Angeles, puis à leur arrivée à Roissy. Une séquence dévoilée à l'époque par le site américain TMZ.