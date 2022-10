Véronique Sanson : comment la maladie a failli lui coûter sa voix

VERONIQUE SANSON. La chanteuse Véronique Sanson est l'invitée du prime de la Star Academy. L'occasion pour la chanteuse de 73 ans de remonter sur scène, chose rare à la télévision depuis ses problèmes de santé.

[Mis à jour le 29 octobre 2022 à 19h13] En promotion pour son album à venir, Véronique Sanson est l'invitée du deuxième prime de la Star Academy, ce samedi 29 octobre 2022, sur TF1. La chanteuse française aura l'occasion de se produire sur la scène du télécrochet avec deux élèves de la promotion 2022, Chris et Paola. L'occasion de revenir sous les projecteurs, elle qui est rare sur les plateaux télé.

Si sa santé est aujourd'hui préservée, Véronique Sanson porte encore les stigmates du cancer qu'elle a vaincu en 2018. Un cancer des amygdales et de la gorge, qui l'a tenue éloignée de la scène pendant de longs mois, l'obligeant à annuler une vingtaine de dates. Si sa rémission est totale, comme elle l'a annoncé dès le le début de l'année 2019, sa voix en garde encore quelques traces. En 2020, Véronique Sanson confiait même avoir eu peur de perdre totalement cette voix, toujours inimitable, à cause de la maladie, dans un entretien au JDD.

"Bien sûr que j'étais inquiète ! Les rayons, les effets secondaires, la perte du goût et de l'odorat, ça vous bousille les cordes vocales...", expliquait alors Véronique Sanson à l'hebdomadaire. "Mais je m'en suis sortie et j'ai fêté mes 70 ans au Palais de Sports. Ma voix est toujours là, je la trouve même encore meilleure", poursuivait-elle, annonçant déjà à l'époque travailler sur un prochain album. Explication de la longue attente des fans ou non, Véronique Sanson s'épanchait aussi à l'époque sur ses éternelles angoisses, à commencer par celle de ne plus pouvoir composer. "En ce moment, j'ai peur de parler à mon piano, qu'il ne me réponde pas. J'ai l'impression de me répéter, de trouver toujours les mêmes mélodies", déplorait-elle dans le Journal du Dimanche.

Sur ce cancer, diagnostiqué en septembre 2018, Véronique Sanson assurera n'avoir jamais eu peur de la mort. "Niveau santé, j'ai eu un cancer et c'est fini. Je suis en totale rémission... Enfin, jusqu'au prochain coup de Trafalgar !", confiait aussi l'artiste à Femme Actuelle en août 2021. La maladie de Véronique Sanson lui donnera aussi l'occasion d'exprimer "beaucoup de gratitude envers la vie, qui n'a pas été toujours facile".

Véronique Sanson est une chanteuse et pianiste française, révélée au grand public dès 1972 avec Amoureuse et Besoin de personne. Participant à la première tournée des Enfoirés en 1989 et compilant de nombreux succès tout au long de sa carrière, elle est une des valeurs sûres de la variété française. Née en 1949, Véronique Sanson est issue d'une famille de résistants. Son père, René Sanson, est avocat et homme politique. Elle apprend le piano très tôt. Ses premiers essais ne sont pas concluants, mais elle rencontre Michel Berger. Une idylle naît entre les deux pianistes et il réalise son premier album intitulé Amoureuse en 1972.

Le succès est au rendez-vous, si bien que quelques mois plus tard seulement sort son deuxième opus De l'autre côté de mon rêve avec de nouveaux tubes, à l'image de Chanson sur ma drôle de vie . Elle quitte soudainement Michel Berger pour rejoindre le musicien Stephen Stills aux États-Unis, avec lequel elle a un fils, le futur chanteur Christopher Stills.

Les albums qui suivent sont plus tournés vers le rock, mais sont également des succès commerciaux. Véronique Sanson divorce en 1979 et revient en France. Elle participe avec Jean-Jacques Goldman au premier enregistrement des Enfoirés pour les Restos du cœur. En 1992, son dixième album Sans regrets est sacré disque de platine et elle reçoit sa première Victoire de la musique. C'est en reprenant des chansons de Michel Berger qu'elle renoue avec le succès en 1999. Au début des années 2000, elle connaît des problèmes de santé avec une dépendance à l'alcool, mais, depuis 2004 et l'album Longue Distance, elle multiplie les concerts et participations diverses. En 2013, elle est récompensée d'une Victoire de la musique d'honneur.

Tout au long de sa carrière, Véronique Sanson a signé de nombreuses chansons devenues des incontournables de la variété française. Mais quelles sont les plus connues ?

Véronique Sanson aura été l'une des muses de Michel Berger. Dans les années 70, les deux artistes ont filé le parfait amour et donné naissance à de nombreux tubes, comme La groupie du pianiste ou Quelques mots d'amour. Jusqu'à ce jour de 1972 où Véronique Sanson met un terme à cette relation pour un autre artiste, américain celui-ci, Stephen Stills. En mars cette année-là, les deux chanteurs travaillent en studio, quand Véronique Sanson décide d'aller acheter des cigarettes. Et de ne jamais revenir. Après cette idylle, Michel Berger retrouvera l'amour dans les bras de France Gall, jusqu'à sa mort en 1992.

De son mariage en 1973 avec le musicien américain Stephen Sills est né un fils, Christopher, le 19 avril 1974 à Boulder, dans le Colorado aux Etats-Unis. Auteur, compositeur et interprète, Christopher Stills s'est lui aussi illustré dans la musique, en sortant un premier album en 1998, baptisé 100 Year Thing. S'il a remis sa carrière en question, il sort toutefois un second disque, Chris Stills, en 2005. Christopher Stills a travaillé avec sa mère, avec qui il chante en duo. Depuis, il est apparu dans la comédie musicale Cléopâtre, sous les traits de Jules César, mais aussi dans le film Requiem pour une tueuse, de Jérôme Le Gris, sorti en 2011. En avril 2019, c'est lui qui fait la première partie de Véronique Sanson au Dôme de Paris.

Stephen et Christopher Stills aux côtés de Véronique Sanson en 2018 © SADAKA EDMOND/SIPA

Outre sa relation avec Michel Berger, Véronique Sanson a également été la compagne de Johnny Hallyday. Face à Léa Salamé, dans une interview pour l'émission "Stupéfiant", diffusée lundi 29 avril 2020 sur France 2, la chanteuse s'est laissé aller à quelques confidences sur son ancienne relation avec le Taulier et son amitié avec Eddy Mitchell. "Johnny était inaccessible. En plus, je pense qu'il était un petit peu jaloux de moi. Parce que je faisais ma musique, parce que je suis musicienne, parce que je jouais du piano, que je jouais de la guitare, que je composais à la guitare. Il peut être macho", expliquait la chanteuse dans les premières images du programme.

A Léa Salamé, Véronique Sanson confie alors avoir été plus proche d'un autre chanteur, Eddy Mitchell. "Je l'adore. Parce que c'est un mec bien, parce que c'est un musicien. C'est un type qui aborde la musique avec humour", expliquait Véronique Sanson.

En 2020, Véronique Sanson faisait son grand retour dans la troupe des Enfoirés, dont le concert était diffusé cette année-là le vendredi 6 mars, sur TF1. Une première depuis 1999 pour la chanteuse de 70 ans. Une excellente nouvelle pour la production. "Les Enfoirés, c'est quelque chose de transgénérationnel. Véronique Sanson était là il y a trente ans. Muriel Robin a été notre maîtresse de cérémonie pendant des années, c'était super qu'elles fassent leur retour. C'est un bon signal. Cela veut dire que, même si on n'est pas là, on est toujours derrière les Restos du cœur", a expliqué Anne Marcassus, productrice du show, interrogée à l'époque par 20 Minutes.

Mais alors pourquoi Véronique Sanson s'était-elle absentée si longtemps de la bande de Coluche ? "C'est devenu de plus en plus spectaculaire et on ne m'a plus invitée, mais ça ne m'a pas du tout vexée", avait expliqué l'interprète de Chanson sur ma drôle de vie. Ces dernières années, l'artiste s'était fait plus rare sur le devant de la scène. Elle a dû affronter la maladie : une tumeur à une amygdale qui l'avait contrainte à annuler plusieurs concerts en 2018. Elle a depuis repris le chemin de la scène et donc, celui des Enfoirés !

Après son combat contre la maladie, Véronique Sanson est remontée sur scène, notamment pour un concert au Palais des Sports-Dôme de Paris, où elle a fêté ses 70 ans en 2019. La chanteuse devait repartir en tournée, avant que la pandémie de Covid-19 n'en décide autrement. Le 10 septembre 2020, Véronique Sanson s'est produite en concert au Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes à l'occasion des Musicales. Elle a continué ensuite à écumer les salles avec un album annoncé pour la fin de l'année 2022.