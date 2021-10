Jean-Pascal Lacoste : qui est la compagne de l'ancien de la Star Ac' ?

JEAN-PASCAL LACOSTE. "L'agitateur" Jean-Pascal Lacoste restera l'un des visages de la Star Academy. Mais qu'est-il devenu ?

[Mis à jour le 30 octobre 2021 à 20h01] Les anciens de la Star Ac' sont à l'honneur sur TF1 ce samedi 30 novembre 2021. La première chaîne diffuse, à partir de 21 heures, une soirée anniversaire à l'occasion des 20 ans du célèbre télé-crochet musical. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver plusieurs des candidats emblématiques du programme, qui remonte sur scène le temps d'un soir pour réinterpréter les hymnes et les chansons cultes de la Star Ac'. Parmi les invités du soir, Jean-Pascal Lacoste, qui avait marqué les esprits avec son passage au château de Dammarie-les-Lys.

L'occasion de s'intéresser à sa vie et à ses proches. Après son divorce en 2016, Jean-Pascal Lacoste vit avec Delphine Tellier, qui est la petite sœur de Sylvie Tellier, présidente de la Société Miss France. La compagne de L'agitateur a fait des études de commercialisation, puis de droit. Depuis 2019, Delphine Tellier travaille pour la marque de vêtement American Vintage dans une boutique de Saint-Jean-de Luz, où elle vit avec Jean-Pascal Lacoste et ses deux enfants.

Après avoir quitté l'aventure aux portes de la finale, Jean-Pascal sort le single devenu culte : L'agitateur, le 19 mars 2002. Le succès est au rendez-vous : certifié single d'or et vendu à plus de 984 000 exemplaires, le morceau entre directement à la 2e place du top 50. Un carton inattendu, y compris pour le chanteur. "C'était une grosse surprise mon succès. Il y a eu Kerviel qui a arnaqué les banques et moi qui ai arnaqué la chanson", expliquait-il en 2019 au média belge Télépro.

Depuis ce tube, Jean-Pascal Lacoste s'est éloigné de la scène. Il a toutefois joué dans plusieurs séries télévisées, telles que Section de recherches, Père et Maire, Camping Paradis et Nos Chers Voisins. En 2004, il rencontre Jennifer, une Américaine, avec qui il se marie le 12 janvier 2007. Ensemble, ils ont deux enfants : Kylie, née en 2008 et Maverick, né en 2012. Le couple divorce en 2016. Depuis, il vit avec Delphine Tellier, petite sœur de Sylvie Tellier et pratique le golf à Saint-Jean-de-Luz, d'où il est originaire.

Né le 21 juin 1978 à Toulouse, Jean-Pascal fait une apparition tonitruante dans le château de Dammarie-les-Lys en octobre 2001, lors de la toute première saison de la Star Academy, aux côtés de 15 autres candidats, dont Jenifer, qui remportera la victoire quelques mois plus tard. Et s'il devient rapidement l'un des candidats emblématiques de la saison, faisant rire le public grâce à son caractère (malgré son niveau de chant et de danse approximatif), le boute-en-train se fait éliminer aux portes de la finale, en demi-finale, le 5 janvier 2002.

Pour l'anecdote, il est le seul candidat de la Star Ac' à ne jamais avoir fait de duo avec un artiste, aucun n'ayant accepté de chanter avec lui en prime. "J'étais véritablement persona non grata, le seul élève qui n'a jamais chanté avec un artiste parce que le chanteur ne voulait pas", confiait-il au média belge Télépro en 2019.

Si la plupart des fidèles de la Star Ac' se souviennent de Jean-Pascal, c'est aussi et surtout pour son tempérament farceur et sa bonne humeur communicative. A l'approche du prime des 20 ans de la Star Ac', l'ancien candidat est d'ailleurs revenu sur l'une de ses blagues qui avait mal tourné, avec son acolyte, Mario Barravecchia. "Avec Mario, on a chipé la liste de courses et on a ajouté une poupée gonflable. On n'avait pas pensé que les images resteraient. Depuis, elles se baladent sur le Net", lance-t-il à Télé Star.