Amir : ce qui a lui a posé problème dans "Nos terres inconnues"

AMIR. Le chanteur Amir participe, ce mardi 2 novembre 2021, à l'émission "Nos terres inconnues" sur France 2. Direction le Haut-Jura pour l'artiste et Raphaël de Casabianca.

Amir à la conquête de la nature. Le chanteur participe, ce mardi 02 novembre 2021, à l'émission Nos terres inconnues, sur France 2. Aux côtés de l'animateur Raphaël de Casabianca, c'est dans le Haut-Jura qu'il est entraîné devant les caméras, pour une expérience qu'il n'est visiblement pas prêt d'oublier. "Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas suffisamment la France. Ce fut une belle découverte, autant sur le plan humain que géographique", souligne-t-il dans les colonnes de Télé 7 Jours.

Un lâcher-prise qui n'a pas été simple pour Amir. Sa plus grande difficulté ? "Me séparer de mon téléphone portable. Je ne suis pas un contemplatif, mais plutôt du genre hyperactif", répond l'artiste de 37 ans. Et d'ajouter : "Les premiers jours ont été violents, comme un sevrage. Peu à peu, j'ai ressenti les effets positifs de ce lâcher-prise. Ça a été comme une thérapie." Malgré ses résistances, Amir a bien dû se jeter dans le grand bain, malgré le froid, en témoigne ce court extrait vidéo diffusé sur le compte Twitter de France 2 :

Laurent Amir Khalifa Khedider Haddad, connu sous le nom d'Amir, est né le 20 juin 1984 à Paris, dans le douzième arrondissement. Franco-israélien, il est issu d'une famille juive originaire de Tunisie et du Maroc et grandit dans le Val-d'Oise. Après une parenthèse militaire, il se fait connaître comme artiste en Israël en 2006 en participant à la version locale de la Nouvelle Star. Parallèlement, Amir se lance dans des études de dantiste à Jérusalem.

En 2008, le chanteur bilingue sort son premier album, Vayehi, qui compte une reprise du J'te l'dis quand même de Patrick Bruel ou une reprise de Désanchantée de Mylène Farmer. En 2013, Amir est repéré pour participer à l'émission The Voice, sur TF1 : il atteint la finale et termine en troisième position, derrière Kendji Girac et Maximilien Philippe.

Pour Amir, tout a donc commencé sur le petit écran. Après sa prestation remarquée dans la troisième saison de The Voice en 2014, il est désigné comme porte drapeau de la France au concours de l'Eurovision en 2016, où il terminera d'ailleurs en sixième position avec le titre J'ai cherché, une très belle place au palmarès tricolore... Mais surtout, un joli tremplin pour sa carrière.

Et sa participation à ces émissions n'avaient pour lui rien d'anodin. "Chercher la lumière, ça a été un besoin profond depuis petit. Donc je crois que le fait d'exister ne m'a pas choqué plus que ça, au contraire, je voulais en avoir toujours plus. Mais avoir un parcours très réussi dans ces concours télévisés met une certaine pression, parce qu'on veut réussir notre projet personnel. Mais j'ai beaucoup de reconnaissance, ça fait partie de mon parcours, je n'en serais pas là aujourd'hui sans ça", souligne Amir. Depuis, malgré des propositions de TF1, Amir a toujours refusé de revenir dans The Voice en tant que coach.

Si la vie artistique d'Amir est très occupée, côté personnel, le chanteur est également très pris. Depuis 2014, l'interprète de J'ai cherché est marié à Lital Haddad, la mère de son fils. Dans les colonnes de Paris Match, il en avait dit un peu plus sur sa rencontre avec sa future épouse. "Je sortais tous les soirs dans le même bar. Souvent avec des filles différentes. J'avoue… J'étais un grand coureur de jupons", se souvient Amir, expliquant que c'est la barmaid de ce bar qui lui a présenté la jeune femme.

"Elle me l'a montrée en photo et j'ai été subjugué par la beauté de Lital. En revanche, la barmaid m'avait bien dit de ne pas jouer avec elle. Lors de ma participation à The Voice, elle faisait les allers et retours chaque samedi. La seule fois où elle n'est pas venue, ce fut ma pire prestation. Aujourd'hui, nous sommes toujours fous d'amour l'un pour l'autre." D'après sa biographie Instagram, Lital Aharonovitch Haddad est décoratrice d'intérieur. Née en Israël, c'est à Tel-Aviv qu'elle vit et a poursuivi sa carrière.

Dans son dernier album Ressources, le chanteur explique être allé puiser au plus profond de sa vie pour confier de nouvelles choses à son public. Un travail d'autant plus nouveau qu'Amir, marié avec Lital Haddad, sa compagne de longue date, a accueilli en février 2019 son premier enfant, un petit garçon prénommé Mikhaël. "Ça a changé ma façon de tout voir, la vie en général. Je suis un autre humain, quelqu'un qui a compris, je pense, le vrai sens de cette existence, qui sait qu'il est responsable de l'avenir (...). Quand on comprend qu'on n'est plus le sens de notre propre attention, que même notre couple n'en est plus le centre, mais que c'est juste cet être humain, on veut qu'il ait la plus belle vie et ça devient une merveilleuse responsabilité, c'est palpitant à vivre", confie le chanteur.

Et d'ajouter : "Ce petit m'a permis de revoir beaucoup de choses avec un émerveillement qui m'a été extrêmement bénéfique. De découvrir les choses avec zéro cynisme, en étant ébloui, en regardant les nuances, en ouvrant les yeux beaucoup plus grands." Un nouveau rôle pour lequel Amir a voulu prendre du temps, sans pour autant oublier les défis de la période actuelle pour sa carrière de chanteur et notamment, pour sa tournée à venir.