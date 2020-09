Juliette Gréco : mort de sa fille, déportation... Les drames qui ont marqué sa vie

JULIETTE GRECO - La chanteuse Juliette Gréco est morte à 93 ans, ont annoncé ce mercredi 23 septembre ses proches à l'AFP. Si sa longue carrière n'est un secret pour personne, sa vie privée, elle, a été marquée par plusieurs drames parfois méconnus.

[Mis à jour le 23 septembre 2020 à 23h18] Juliette Gréco est morte. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle à l'AFP mercredi 23 septembre 2020, dans la soirée. La chanteuse est décédée "entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle", peut-on lire dans le communiqué, évoquant encore une "vie hors du commun". Cette figure emblématique de la chanson française à textes, qualifiée d'"immortelle" par beaucoup, aura eu une longue et belle carrière qui s'est étalée sur près de 70 ans. De Jacques Prévert à Serge Gainsbourg, en passant par Raymond Queneau, Léo Ferré ou encore Boris Vian, Juliette Gréco a marqué la scène française en se faisant l'interprète des plus grands auteurs de ces dernières décennies.

La mort de sa fille, la déportation de sa mère et de sa sœur...

Et si sa carrière fut bien remplie et riche en émotions, sa vie personnelle n'est pas en reste. Mariée avec le célèbre acteur Michel Piccoli entre 1966 et 1977, avec qui elle a entretenu une relation pour le moins tumultueuse, elle a également été la femme du pianiste Gérard Jouannest pendant près de 30 ans. Bien avant tout cela, c'est avec le comédien Philippe Lemaire que Juliette Gréco avait entretenu une relation dont le fruit n'est autre que sa fille unique : Laurence Lemaire, décédée à la suite d'un cancer en 2016. Un drame dont la chanteuse ne s'est jamais vraiment remis et qui est resté secret pendant... quatre ans. Juliette Gréco avait fini par briser le silence il y a peu. C'était en juillet 2020, dans les colonnes de Télérama. "La vie m'a donné une fille et me l'a reprise", avait-elle alors sobrement confié.

Avant cela un autre événement avait également marqué sa vie. Il y a bien longtemps, sous l'Occupation, la petite Juliette Gréco avait vu sa mère résistante, ainsi que sa sœur être déportées. "Ma sœur ne m'a jamais parlé des camps, je ne lui ai jamais posé de questions. Ma mère en parlait plus volontiers. Je crois qu'une telle douleur sur une toute jeune fille, c'est indicible, ça ne se traduit pas, je crois", confiait-elle à ce sujet en 2001 à France Culture.

Un état de santé fragile depuis son AVC

Juliette Gréco avait vu ses adieux gâchés par la maladie en 2016. Après quelques mois d'une tournée intitulée sobrement "Merci", elle avait en effet été frappée par un AVC. Elle n'a plus été vue en public ou presque ces cinq dernières années.

La maladie de Juliette Gréco avait surgi en mars 2016. Après un premier concert annulé à Vannes où elle devait se produire la rentrée suivante, les annulations s'étaient alors accumulées. La chanteuse devait monter sur la scène d'Odyssud, à Blagnac, le 22 septembre, puis reprendre la route pour clore sa tournée d'adieux. Il n'en sera rien pour la "Jolie Môme".

L'artiste demeurait dans un état de santé fragile depuis son AVC, même si son entourage s'était d'abord voulu rassurant en expliquant qu'elle avait "bien récupéré et recouvré toutes ses facultés physiques et intellectuelles". Auprès de La Dépêche, l'entourage de la chanteuse avait ajouté qu'elle était déjà au travail "avec son pianiste et compagnon Gérard Jouanest en vue de ses futurs concerts".

"Elle a fait de sa vie un chef d'œuvre"

Les réactions ne se sont pas faites attendre. "C'est avec une infinie tristesse que j'apprends la disparition de Juliette Gréco, grande dame de la chanson française, une figure iconique de Saint-Germain-des-Près, une femme libre, à la fois forte et douce. Je la pleure sincèrement ce soir et pense à sa famille et ses proches", a tweeté Stéphane Bern, tandis qu'Emmanuel Macron a déploré le décès d'une "immortelle". "Elle était l'élégance et la liberté. Juliette Gréco a rejoint Brel, Ferré, Brassens, Aznavour et tous ceux qu'elle interpréta au panthéon de la chanson française. Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies", a déclaré le président de la République sur le réseau social à l'oiseau bleu.

"C'est évidemment une immense figure de la chanson française qui disparaît aujourd'hui", a pour sa part déploré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur les ondes de RTL, estimant au passage que Juliette Gréco "a fait de sa vie un chef-d'œuvre". De son côté, Jean-Pierre Foucault lui a rendu hommage en livrant une petite anecdote croustillante : "Un soir à Sacrée Soirée, j'ai reçu Paul McCartney. En le raccompagnant à sa loge, nous sommes passés devant celle de Juliette Gréco. 'S'agit il de celle de Saint-Germain-des-prés ? Je peux la voir ?' Ils sont restés 1 heure à parler. Paul a réalisé un rêve. Juliette était heureuse."

