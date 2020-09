Juliette Gréco : mort de la chanteuse à 93 ans, ses adieux gâchés par la maladie

JULIETTE GRECO - La chanteuse Juliette Greco est morte à 93 ans ont annoncé ce mercredi 23 septembre ses proches à l'AFP. En 2016, elle avait été contrainte d'interrompre sa tournée d'adieu à cause d'un AVC...

Juliette Greco est morte. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle à l'AFP ce mercredi, dans la soirée. La chanteuse est décédée "entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle", peut-on lire dans le communiqué, évoquant encore une "vie hors du commun". Juliette Greco avait vu ses adieux gâchés par la maladie en 2016. Après quelques mois d'une tournée intitulée sobrement "Merci", elle avait en effet été frappée par un AVC. Elle n'avait plus été vue en public ou presque ces cinq dernières années.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La maladie de Juliette Greco avait surgi en mars 2016. Après un premier concert annulé à Vannes où elle devait se produire la rentrée suivante, les annulations s'étaient alors accumulées. La chanteuse devait monter sur la scène d'Odyssud, à Blagnac le 22 septembre puis reprendre la route pour clore sa tournée d'adieux. Il n'en sera rien pour la "Jolie Môme". L'artiste demeurait dans un état de santé fragile depuis son AVC, même si son entourage s'est d'abord voulu rassurant en expliquant qu'elle avait "bien récupéré et recouvré toutes ses facultés physiques et intellectuelles". Auprès de La Dépêche, l'entourage de la chanteuse avait ajouté qu'elle était déjà au travail "avec son pianiste et compagnon Gérard Jouanest en vue de ses futurs concerts".