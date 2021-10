Red Hot Chili Peppers en concert à Paris : où acheter des billets ?

RED HOT CHILI PEPPERS TOUR. Le groupe américain les Red Hot Chili Peppers sera de passage à Paris, au Stade de France, en juillet 2022. La billetterie ouvre en prévente ce jeudi. Toutes les infos.

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 11h02] C'est l'un des grands événements musicaux de 2022 : les Red Hot Chili Peppers au Stade de France ! Le groupe américain a annoncé sa venue à Paris à l'occasion de son Global Stadium Tour, qui débutera le 4 juin à Séville, en Espagne et les mènera jusqu'au Texas en septembre 2022. Pour les fans français, une seule date est prévue en France : le vendredi 8 juillet 2022. A concert unique, premières parties uniques : le groupe a convié le rappeur Anderson .Paak & The Free Nationals et le chanteur et bassiste Thundercat.

Pour se procurer des places pour le concert des Red Hot Chili Peppers au Stade de France, deux échéances : des préventes ouvrent sur le site de Livenation ce jeudi 14 octobre, à dix heures. Il sera, pour ces billets, nécessaire de s'enregistrer. Pour la billetterie globale, rendez-vous à dix heures demain, vendredi 15 octobre. Les places seront disponibles dans les points de vente habituels.

Après l'ouverture de la billetterie en préventes sur le site de Livenation, organisateur de l'événement, les places pour le concert des Red Hot Chili Peppers seront disponibles dans tous les points de vente habituels. En voici quelques-uns :

C'était une évidence : les Red Hot Chili Peppers en concert à Paris, c'est toujours un événement. D'autant plus que cela fait plus de dix ans que les Californiens ne sont pas montés sur la scène du Stade de France. Mais ce n'est pas tout : il s'agit également du grand retour du guitariste de légende John Frusciante, grand absent depuis 2009. Membre incontournable du groupe, il a participé aux plus grands tubes des Red Hot, comme les albums Blood Sugar Sex Magik et Californication.

Et si la tournée de la formation rock a été retardée pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, le show au Stade de France promet d'être encore plus mémorable.