Phil Collins : malade, le chanteur de Genesis s'est déjà exprimé sur sa santé

PHIL COLLINS. Le leader emblématique du groupe Genesis fait ses adieux à ses fans lors d'une ultime tournée, malgré ses problèmes de santé. Malade, il avait expliqué être très diminué il y a quelques semaines...

La der des der pour Genesis. Après quinze ans d'attente, les fans vont pouvoir retrouver le groupe mythique le temps d'une dernière tournée, baptisée The Last Domino. Genesis se produira à Paris pour deux concerts, les 16 et 17 mars 2022. Des adieux lors d'une ultime salve de concerts, malgré les inquiétudes récentes autour de la santé du leader du groupe, Phil Collins.

Lors de cette tournée d'adieux, de nombreux fans se sont d'ailleurs inquiétés de l'état de santé du musicien, diminué par des années marquées par différents problèmes de santé. Incapable de jouer de la batterie, Phil Collins est contraint de rester assis pendant toute la durée des concerts, au centre de la scène.

Phil Collins is trending which Reminds me of this clip recorded in Sydney Australia during his "Not Dead Yet Tour." Recording on 01/22/19 showed that he's okay, not great but okay; he jokingly said, "Getting old sucks." #PhilCollins is older and wiser.Much respect. pic.twitter.com/LGiwoOrwAW — Tweety Birdy (@_____Tweety____) March 10, 2022

A 71 ans, le chanteur emblématique de Genesis a la santé fragile : après ses deux opérations du dos, en 2009 et 2015, plus un diabète et une pancréatite, il avait confié ne plus pouvoir jouer de la batterie. "Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant car j'adorerais jouer. Je peux à peine tenir une baguette de batterie avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui me gênent… ", expliquait-il au journal britannique The Guardian en septembre.

Et d'ajouter à la BBC en septembre dernier : "Mes vertèbres ont écrasé ma moelle épinière à cause de la position dans laquelle je joue de la batterie. Cela vient d'années de pratique. Je ne peux même plus tenir les baguettes correctement sans que cela soit douloureux. J'avais même pris l'habitude d'attacher les baguettes à mes mains pour parvenir à jouer."

Incapable de jouer de son instrument favori, Phil Collins a dû céder sa place pour les concerts de cette tournée d'adieux. C'est son fils, Nicholas, âgé de 20 ans, qui l'a remplacé à la batterie. Mais que les fans se rassurent : bien qu'assis, Phil Collins a toujours de la voix.

Philip David Charles Collins, alias Phil Collins, est né le 30 janvier 1951 à Londres, au Royaume-Uni. Très jeune, dès ses cinq ans, il se passionne déjà pour la musique et plus particulièrement la batterie. Après avoir formé un premier groupe, baptisé The Real Thing et quelques petits rôles au cinéma il rejoint au début des années 1970 la formation qui le rendra célèbre dans le monde entier : Genesis.

S'il auditionne pour devenir le batteur du groupe, c'est surtout comme chanteur qu'il se fera un nom sur la scène musicale internationale en prenant la place de Peter Gabriel. "Ça a été long pour moi d'enlever le micro du pied de micro et de me balader avec. Pour être franc et juste, ça n'a jamais été une ambition pour moi d'être chanteur. Je l'ai fait uniquement parce que je n'avais pas le choix et au final, c'était la meilleure solution pour qu'on puisse continuer à poursuivre notre carrière. Mais moi, pour tout avouer, j'avais plutôt une idée d'un groupe instrumental. Tout a bien fini, finalement", confiait-il à franceinfo en mars 2022.

Parallèlement au succès de Genesis, Phil Collins entreprend une carrière solo et sort son premier album, Face Value, en 1981. Tout réussi à l'artiste, en solo ou avec Genesis, les succès s'enchaînent. Au total, il aurait vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde. Mais depuis les années 2000, la carrière de Phil Collins a été ralentie par de nombreux problèmes de santé.

Parallèlement à une carrière musicale prolifique, Phil Collins a eu une vie privée très remplie. Le chanteur et batteur s'est marié trois fois, avec Andrea Bertorelli, Jill Tavelman et Orianne Cevey. De son premier mariage sont nés deux enfants : une fille, Joely Collins, née en 1972 et devenue actrice et un fils, Simon Collins né en 1976, batteur et chanteur comme son père.

Avec sa deuxième épouse, Jill Tavelman, Phil Collins a une fille, née en 1989 et prénommée Lily Collins. Elle est devenue célèbre notamment grâce à la série Netflix à succès Emily in Paris. Avec sa troisième femme, Orianne Cevey, Phil Collins a eu deux fils, Nicholas, né en 2001, lui aussi batteur, et Matthew, né en 2004. Après ces trois unions, l'artiste a été en couple avec la journaliste Dana Tyler pendant une dizaine d'année.