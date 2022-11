Michel Sardou annonce une tournée : des adieux qui n'en étaient pas

MICHEL SARDOU. Après avoir annoncé ses adieux à la scène en 2018, Michel Sardou revient pour une nouvelle tournée française.

Il avait pourtant fait ses adieux à la scène en 2018 : Michel Sardou semble avoir pourtant changé d'avis. Selon les informations de RTL, le chanteur français annonce son retour avec une nouvelle tournée. Baptisée Je me souviens d'un adieu, du nom de sa chanson sortie en 1995, cette salve de concerts comptera une trentaine de dates, dont le coup d'envoi sera donné le 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen. Michel Sardou se produira à Lille, Strasbourg, Nantes ou Toulouse et s'achèvera le 16 mars 2024 à Paris La Défense Arena, devant 20 000 spectateurs. Les billets sont mis en vente lundi 14 novembre à 10 heures.

En 2018, Michel Sardou avait achevé sa dernière tournée, justement baptisée La dernière danse, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Sur RTL, à l'époque, il assurait : "Je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot, je ne vais pas chanter Je vais t'aimer jusqu'à 83 ans." Mais visiblement, il compte bien le faire jusqu'à 77 ans. Pourtant, comme il l'explique au Parisien, lui souhaitait bien rester loin des feux des projecteurs pour se consacrer au théâtre.

"Moi, je ne suis pour rien dans mon retour. Pour rien ! Je ne voulais pas revenir… Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme (...) elle a fini par me persuader. De toute façon, elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère… Elle m'a fait un chantage !", explique Michel Sardou au journal.

Ce que l'on sait de la nouvelle tournée de Michel Sardou

La nouvelle (et dernière cette fois ?) tournée de Michel Sardou comptera 33 dates. "On aura vingt musiciens, que des nouveaux sauf mon ami, mon frère Pierre Billon, et choristes", explique le chanteur au Parisien. Au programme de ces nouveaux concerts, "un mash-up" des "succès incontournables" de Michel Sardou, avec, promet-il, "une version surprenante du Connemara et des chansons oubliées, comme Parlons de toi, de moi et Je me souviens d'un adieu, chanson qui a donné son nom à cette tournée.