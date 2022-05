MICHEL SARDOU. Invité sur France 2 dimanche soir, le chanteur Michel Sardou, qui a pris sa retraite musical, a déclaré "penser" à son retour sur scène.

Michel Sardou bientôt de retour sur scène ? Quatre ans après avoir annoncé sa retraite musicale en 2018, le chanteur de 75 ans semble ne pas avoir tourné la page. Invité de Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 Le dimanche sur France 2 ce dimanche 15 mai, il n'a pas exclu un retour sur scène, sur lequel il était questionné par le journaliste. "Bien sûr que j'y pense, évidemment", a lancé l'artiste, invité à l'occasion de la tournée de la comédie musicale Je vais t'aimer, qui reprend ses plus grands tubes.

Et à Michel Sardou d'ajouter : "On ne peut pas quitter tout cela comme ça. Et puis les réactions de ces gens qui viennent, qui ne m'ont pas vu depuis des années et qui sont là... Tu as l'air d'être indispensable dans ces moments-là". L'interprète des Lacs du Connemara avait donné son tout dernier concert le 12 avril 2018, après avoir annoncé la fin de sa carrière musicale.