Michel Sardou cas contact Covid-19 : comment va le chanteur ?

MICHEL SARDOU. A 74 ans, le chanteur Michel Sardou doit se faire tester après avoir été en contact avec Roselyne Bachelot, hospitalisée après avoir contracté le Covid-19.

[Mis à jour le 24 mars 2021 à 11h32] Un insigne de commandeur de la Légion d'honneur et une contamination au Covid-19 ? Vendredi 19 mars 2021, le chanteur de 74 ans s'est vu remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur (le plus haut des trois grades de l'ordre) par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture... testée positive au coronavirus et hospitalisée. "J'ai fait un test qui confirme que je suis positive au Covid", écrivait cette dernière sur Twitter samedi dans la soirée, faisant de Michel Sardou et de sa femme Anne-Marie Périer des cas contact. La ministre de 74 ans et le chanteur du même âge (qui ne sont pas vaccinés) se sont donnés vendredi soir, masqués, une accolade sous les ors de la rue de Valois.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Joint par Le Parisien, Michel Sardou préfère prendre la situation avec ironie. "Je ne vous dirai pas que je suis gai comme un pinson, mais je suis en forme. J'attends de me faire tester mercredi. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid", lance le chanteur au journal. Et d'ajouter : "C'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? A part un peu l'été dernier, je n'ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme m'a carrément cloîtré. C'est long, j'en ai marre."