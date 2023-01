Michel Sardou en concert : ce qui l'a poussé à remonter sur scène

MICHEL SARDOU. A presque 76 ans, le chanteur Michel Sardou amorce son retour sur scène avec une nouvelle tournée en 2023.

[Mis à jour le 18 janvier 2023 à 20h15] L'annonce du retour sur scène de Michel Sardou a pris tout le monde de court, y compris ses fans, alors que le chanteur avait annoncé qu'il prenait sa retraite lors d'une dernière tournée en 2018, justement baptisée La dernière danse. A la fin de cette salve de concert, l'artiste avait à l'époque affirmé à RTL : "Je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot, je ne vais pas chanter Je vais t'aimer jusqu'à 83 ans."

Celui qui fêtera le 26 janvier ses 76 ans expliquait en fin d'année dernière dans les colonnes du Parisien que c'est sa femme Anne-Marie Périer qui l'a poussé à retrouver la scène, alors qu'il aurait préféré en rester loin afin de se consacrer au théâtre. "Moi, je ne suis pour rien dans mon retour. Pour rien ! Je ne voulais pas revenir… Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme (...) elle a fini par me persuader. De toute façon, elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère… Elle m'a fait un chantage !", a ainsi expliqué Michel Sardou au Parisien.

Ce que l'on sait de la tournée de Michel Sardou

Michel Sardou amorce son retour : à près de 76 ans, le chanteur s'apprête à remonter sur scène lors d'une ultime (vraiment ?) tournée, en 2023. Une trentaine de dates sont annoncées : du 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen à La Défense Arena de Paris le 16 mars 2024, en passant par de nombreuses grandes villes françaises telles que Lille (17 et 18 octobre 2023), Toulouse (25 novembre 2023) ou encore Lyon (19 et 20 décembre 2023).

Preuve de l'attente du public de Michel Sardou : les concerts affichent déjà complet. "Je n'ai jamais vu ça, en huit heures, on a vendu 100 000 places !", s'est réjouit Michel Sardou au micro de BFMTV ce mercredi 18 janvier 2023. Mais alors, qu'attendre de cette nouvelle salve de concerts ? La reprise des tubes du chanteur, mais différemment, comme il le promet lui-même. "Vous allez les réentendre [ses tubes], mais d'une façon différente (...) je vais le faire d'une certaine façon. Les gens ne s'y attendent pas. Ce que je veux, c'est les surprendre avec ce qu'ils connaissent déjà", détaille-t-il.

"On a inventé un système, je crois qu'on ne l'a jamais vu en France (...) vous allez en prendre plein la gueule. Sur les intros, sur la façon d'orchestrer, d'habiller la chanson, de la mettre en scène, explique-t-il, annonçant également la présence d'un orchestre et d'une "folie de mise en scène". "On aura vingt musiciens, que des nouveaux sauf mon ami, mon frère Pierre Billon, et choristes", expliquait en fin d'année dernière le chanteur au Parisien. Il expliquait alors que ses nouveaux concerts seraient "un mash-up" de ses "succès incontournables", "une version surprenante du Connemara et des chansons oubliées, comme Parlons de toi, de moi et Je me souviens d'un adieu", chanson qui a donné son nom à cette tournée.