Michel Sardou en concert : dates, billets... Les infos sur sa tournée

MICHEL SARDOU. Le chanteur, qui avait fait ses adieux à la scène en 2018, revient pour une nouvelle tournée en France en 2023.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 10h14] Michel Sardou, de retour sur scène. Après avoir pourtant fait ses adieux en 2018 lors d'une ultime tournée, le chanteur populaire revient sur sa décision et annonce une salve de concert pour 2023. Une nouvelle tournée intitulée Je me souviens d'un adieu, référence à sa chanson du même nom sortie en 1995. Une trentaine de dates sont annoncée : du 3 octobre 2023 au Zénith de Rouen à La Défense Arena de Paris le 16 mars 2024, en passant par de nombreuses grandes villes françaises telles que Lille (17 et 18 octobre 2023), Toulouse (25 novembre 2023) ou encore Lyon (19 et 20 décembre 2023).

Les billets sont mis en vente ce lundi 14 novembre à 10h. La billetterie est accessible dans tous les points de vente habituels comme :

3 octobre 2023 - Zénith de Rouen

4 octobre 2023 - Zénith de Caen

6 octobre 2023 - Salle Antarès au Mans

7 octobre 2023 - Arena Loire de Trélazé

14 octobre 2023 - Zénith d' Amiens

17 et 18 octobre 2023 - Zénith de Lille

7 novembre 2023 - Palais Nikaia de Nice

9 novembre 2023 - Arena du Pays d'Aix à Aix-en-Provence

10 novembre 2023 - Zénith de Toulon

11 novembre 2023 - Sud de France Arena de Montpellier

14 et 15 novembre 2023 - Zénith de Nantes

17 novembre 2023 - Zénith d' Orléans

18 novembre 2023 - Parc des expositions de Tours

21 novembre 2023 - Arena de Reims

22 novembre 2023 - Zénith de Strasbourg

24 novembre 2023 - Zénith de Saint-Etienne

25 novembre 2023 - Zénith de Dijon

28 novembre 2023 - Zénith de Toulouse

29 novembre 2023 - Zénith de Pau

2 décembre 2023 - Aréna de Brest

6 décembre 2023 - Zénith d'Auvergne à Cournon-d'Auvergne

9 décembre 2023 - Palais des sports de Grenoble

13 décembre 2023 - Arkea Arena de Floirac

14 décembre 2023 - Futuroscope Arena de Poitiers

16 décembre 2023 - Zénith de Limoges

19 et 20 décembre 2023 - Halle Tony Garnier de Lyon

16 mars 2024 - Paris La Défense Arena

Pourquoi Michel Sardou revient en concert

La surprise est donc de taille pour les fans du chanteur, dont la dernière tournée en 2018 avait été justement nommée La dernière danse. A la fin de cette tournée, l'artiste avait à l'époque affirmé à RTL : "Je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot, je ne vais pas chanter Je vais t'aimer jusqu'à 83 ans." Celui qui fêtera en janvier prochain ses 76 ans a expliqué dans les colonnes du Parisien que c'est sa femme Anne-Marie Périer qui l'a poussé à retrouver la scène, alors qu'il aurait préféré en rester loin afin de se consacrer au théâtre.

"Moi, je ne suis pour rien dans mon retour. Pour rien ! Je ne voulais pas revenir… Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme (...) elle a fini par me persuader. De toute façon, elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère… Elle m'a fait un chantage !", a ainsi expliqué Michel Sardou au Parisien.

Ce que l'on sait de la nouvelle tournée de Michel Sardou

30 dates ont pour le moment été annoncées pour cette nouvelle (et dernière cette fois ?) tournée de Michel Sardou. "On aura vingt musiciens, que des nouveaux sauf mon ami, mon frère Pierre Billon, et choristes", explique le chanteur au Parisien. Au programme de ces nouveaux concerts, "un mash-up" des "succès incontournables" de Michel Sardou, avec, promet-il, "une version surprenante du Connemara et des chansons oubliées, comme Parlons de toi, de moi et Je me souviens d'un adieu", chanson qui a donné son nom à cette tournée.