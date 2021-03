Michel Sardou exposé au Covid-19 : le chanteur donne de ses nouvelles

MICHEL SARDOU. A 74 ans, le chanteur Michel Sardou a été cas contact au Covid-19 de Roselyne Bachelot, hospitalisée.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 16h17] Les nouvelles sont rassurantes pour Michel Sardou. Selon les informations du Parisien, le chanteur de 74 ans est négatif au Covid-19, après un test réalisé mercredi. "Au bout d'une semaine, j'étais toujours en forme, je n'avais aucun symptôme, c'était bon signe", confie Michel Sardou au journal, ajoutant que son épouse, Anne-Marie Périer était elle aussi négative.

Vendredi 19 mars 2021, le chanteur s'est vu remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur (le plus haut des trois grades de l'ordre) par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture... testée positive au coronavirus et hospitalisée depuis. L'artiste et la ministre s'étaient donnés, masqués, une accolade sous les ors de la rue de Valois. "Je suis passé à travers, tant mieux, mais je suis très inquiet pour Roselyne, cela m'emmerde. J'ai pris de ses nouvelles auprès de sa secrétaire qui m'a confirmé ce que disent les journaux, qu'elle est hospitalisée sous oxygénothérapie renforcée mais pas en réanimation. J'espère de tout cœur que ça va aller", ajoute Michel Sardou au Parisien.

Dans le même journal, après avoir révélé être cas contact, il expliquait : "Je suis commandeur Covid", lance le chanteur au journal. Et d'ajouter : "C'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? A part un peu l'été dernier, je n'ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme m'a carrément cloîtré. C'est long, j'en ai marre."