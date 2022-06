Michel Sardou : le chanteur attaque Mélenchon, qui répond

MICHEL SARDOU. Jean-Luc Mélenchon a répondu au chanteur Michel Sardou qui s'est dit "prêt à quitter la France", si le leader de La France insoumise était nommé Premier ministre.

C'est un duel que l'on n'avait pas vu venir : Mélenchon contre Sardou. Le chanteur populaire, dans les colonnes de Paris Match, avait donné son point de vue sur les élections législatives à venir. Mais c'est son commentaire sur le candidat de La France insoumise qui avait suscité le plus grand nombre de commentaires. "Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant il se déclare Premier ministre. Attention, danger ! S'il gagne, je me tire. Ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout", lançait Michel Sardou.

Une petite phrase qui n'a pas manqué de faire parler, jusqu'à la matinale de franceinfo ce vendredi 3 juin. Invité de Marc Fauvelle, Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur la question. "Je ne sais pas pourquoi il veut partir. Il y a beaucoup de Français qui l'aiment. Il fait partie du patrimoine. Ça lui plaît ou ne lui plaît pas, mais c'est comme ça. Et puis lui-même, il aime son pays", a notamment souligné le leader de LFI.

Et d'ajouter : "Monsieur Sardou, ne partez pas, restez, on vous aime trop et vous aimez trop votre pays. Rappelez-vous la phrase de Danton : on n'emmène pas sa patrie à la semelle de ses chaussures !"