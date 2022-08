Michel Sardou : une nouvelle pique contre Mélenchon dans TPMP

MICHEL SARDOU. Invité de Touche pas à mon poste, le chanteur Michel Sardou a remis de l'eau au moulin de sa brouille avec le leader de La France insoumise.

Une rentrée avec Michel Sardou : pour sa première émission de la saison, Touche pas à mon poste recevait le chanteur français sur le plateau de C8. Et visiblement, il avait des choses à dire. En "conflit" avec Jean-Luc Mélenchon depuis quelques mois, Michel Sardou n'a pas manqué cette occasion de répondre au leader de La France insoumise, qui l'avait encouragé à ne pas quitter la France (le chanteur avait lancé dans la presse qu'il se "tirerait" si Mélenchon remportait les législatives ndlr.)

"Il s'imagine le mec qu'on se tire pour aller chercher du pognon aux Caraïbes ou je ne sais pas où. Moi, j'ai deux choses : j'ai une maison en Normandie et un appartement à Paris, et une Porsche (...) J'ai toujours payé mes impôts à l'heure, j'ai pas eu de problèmes, jamais on m'a emmerdé. Alors je paye beaucoup trop d'impôts à mon avis, ça je le dis franchement, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux, je gagne aussi pas mal de blé. Donc il faut bien que je paye des impôts, donc ça me dérange pas", a lancé Michel Sardou à Cyril Hanouna dans TPMP. Et de conclure : "Il fout la merde."

Entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon, les échanges de piques ont débuté en juin 2022, quand le chanteur populaire, dans les colonnes de Paris Match, avait donné son point de vue sur les élections législatives. Mais c'est son commentaire sur le candidat de La France insoumise qui avait suscité le plus grand nombre de commentaires. "Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant il se déclare Premier ministre. Attention, danger ! S'il gagne, je me tire. Ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout", lançait Michel Sardou.

Une petite phrase qui n'a pas manqué de faire parler, jusqu'à la matinale de franceinfo, vendredi 3 juin. Invité de Marc Fauvelle, Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur la question. "Je ne sais pas pourquoi il veut partir. Il y a beaucoup de Français qui l'aiment. Il fait partie du patrimoine. Ça lui plaît ou ne lui plaît pas, mais c'est comme ça. Et puis lui-même, il aime son pays", a notamment souligné le leader de LFI.

Et d'ajouter : "Monsieur Sardou, ne partez pas, restez, on vous aime trop et vous aimez trop votre pays. Rappelez-vous la phrase de Danton : on n'emmène pas sa patrie à la semelle de ses chaussures !"