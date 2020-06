Céline Dion à Paris : les concerts annulés et reportés en 2021 ?

La chanteuse canadienne Céline Dion devait se produire les 26, 27 et 30 juin 2020 et les 1er, 3 et 4 juillet 2020 à Paris La Défense Arena.

[Mis à jour le 10 juin 2020 à 16h08] Avec la pandémie de coronavirus, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les amateurs de musique, de concerts et de festivals, mais aussi pour les fans de Céline Dion. Après l'annulation de l'édition 2020 des Vieilles Charrues où la diva devait se produire en ouverture, ce sont ses concerts à Paris qui sont menacés, les grands rassemblements étant toujours interdits pour lutter contre la propagation du Covid-19. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée quant à la venue de Céline Dion les 26, 27 et 30 juin 2020 et les 1er, 3 et 4 juillet 2020 à Paris La Défense Arena.

Toutefois, selon les informations exclusives de Pure Charts, les six concerts à Paris de Céline Dion auront finalement lieu les 19, 20, 23, 24, 26 et 27 mars 2021. Il est précisé par le site spécialisé que les places resteraient valables pour les nouveaux concerts. Pour l'heure, l'information n'a pas été confirmée par les organisateurs de la tournée de Céline Dion. "Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sont durement touchés par cette pandémie dévastatrice causée par le coronavirus. Je sais que tout le monde tente de s'adapter tant bien que mal à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Éventuellement, nous passerons au travers… plus tôt que tard, espérons-le", avait déclaré la chanteuse à l'annonce de l'annulation des premières dates de son Courage World Tour.

"Je suis tellement désolée de décevoir mes fans de Washington DC et Pittsburgh. J'espère que tout le monde comprend". Dans un communiqué posté sur son compte Facebook, Céline Dion et ses équipes ont annoncé l'annulation de deux concerts prévus ce mercredi 11 mars à Washington, puis le vendredi 13 mars à Pittsburgh, aux États-Unis. Ces deux dates seront respectivement reportées les 16 et 18 novembre 2020. "Lundi soir, après avoir achevé une série de six concerts dans la région de New York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d'un rhume. Des symptômes qui ont persisté mardi et ses médecins lui ont conseillé de se reposer les cinq ou sept prochains jours", est-il expliqué dans le même message.

Il est par ailleurs ajouté que dans le contexte épidémique lié au coronavirus, après avoir réalisé des tests, il est confirmé que Céline Dion a été testée négative au Covid-19. "Après avoir fait des tests, les médecins ont conclu que son virus n'était pas lié au Covid-19", est-il détaillé dans le communiqué, qui précise que la chanteuse devrait être sur pieds pour remonter sur scène le 24 mars à Denver, aux États-Unis. Après cette salve de date outre-Atlantique, Céline Dion est attendue en France, à Paris La Défense Arena, du 26 juin au 4 juillet, puis le 16 juillet au festival des Vieilles Charrues.

Cela devait être une grande première dans l'histoire de la star et du célèbre festival français : Céline Dion devait se produire aux Vieilles Charrues, le jeudi 16 juillet 2020. Mais en raison du contexte sanitaire actuel, l'événement breton a été annulé. Les 55 000 billets pour le concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues avaient pourtant été écoulés en 9 petites minutes. Une aubaine pour l'événement de Carhaix dans le Finistère, qui avait réussi un véritable tour de force en programmant la star canadienne pour son premier jour de festival. "On s'est donné les moyens de l'avoir. C'est le plus gros cachet de l'histoire des Charrues. C'est aussi un super cadeau à notre public", se réjouissait le directeur des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, dans les colonnes de Ouest-France. Il n'a toutefois pas précisé la somme que représentait la venue d'une telle tête d'affiche.

Mais bonne nouvelle pour les fans : Les Vieilles Charrues annoncent que Céline Dion sera de retour l'année prochaine, le 15 juillet 2021 ! "Enfin une bonne nouvelle", se réjouit le festival, qui propose le report ou le remboursement des billets de l'édition 2020.