Céline Dion "en a trop fait" : ce que l'on sait de sa santé

CELINE DION. La chanteuse Céline Dion a dû annuler plusieurs concerts prévus à Las Vegas pour des raisons de santé. Sa sœur, Claudette, a donné de ses nouvelles.

[Mis à jour le 28 octobre 2021 à 10h37] "Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait." Après l'annonce de l'annulation de plusieurs concerts de Céline Dion pour des raisons médicales, c'est sa sœur, Claudette, qui s'est chargé de donner des nouvelles sur l'état de santé de la star. "Ce report n'est pas un caprice (...) C'est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop", explique-t-elle dans les colonnes de Paris Match, expliquant que cet état est aussi dû à "la préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne."

La chanteuse de 53 ans souffre de "spasmes musculaires sévères et persistants", l'empêchant de monter sur scène. "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n'y a rien de grave, sinon elle me l'aurait dit : Céline n'hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu'elle a le moral. Elle est très bien entourée par les membres de notre famille", souligne Claudette Dion, qui estime la durée d'absence de Céline Dion à "quelques semaines, voire quelques mois… ."

Le retour de Céline Dion attendra. La diva canadienne a dû annuler une série de concerts pour des raisons de santé. "Céline souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent de performer sur scène. Son équipe médicale continue de l'évaluer et la traiter, mais les symptômes qu'elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle", pouvait-on lire dans un communiqué publié mardi 19 octobre.

A 53 ans, Céline Dion doit donc retarder "les représentations prévues du 5 au 20 novembre et du 19 janvier au 5 février 2022." Dans le même document, la chanteuse indique avoir le "le cœur brisé par cette situation." L'annulation de cette série de concerts l'"attriste au-delà des mots." "Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m'en sortir le plus rapidement possible", conclut Céline Dion.

Au lendemain de cette annonce, Claudette Dion, la sœur aînée de la diva, a donné des nouvelles à la télévision canadienne TVA Nouvelles, expliquant que la chanteuse pourrait être absente "peut-être pour quelques mois." "Je sais qu'elle a hâte de retrouver ses admirateurs, elle a hâte de retourner sur scène, mais elle ne le fera pas si elle ne se sent pas 100% en forme", ajoute-t-elle.

Céline Dion est née le 30 mars 1968 à Repentigny au Canada. A l'âge de douze ans, elle enregistre un titre avec sa famille qui sera envoyé au producteur René Angelil. Sa carrière débute immédiatement, le succès étant au rendez-vous. Elle se fait connaître en France lorsqu'elle sort le single " D'amour et d'amitié " en 1983. En 1988, Céline Dion remporte l'Eurovision sous le drapeau Suisse avec le titre " Ne partez pas sans moi ". Elle devient populaire en France grâce au single "Pour que tu m'aimes encore", écrit par Jean-Jacques Goldman. Entre 1986 et 1989, relooking pour Céline. Elle adopte un nouveau style vestimentaire mais également musical, car elle signe chez CBS. Et en vue d'une carrière internationale, elle apprend l'anglais. En 1990, sort son premier album en anglais, "Unison", ce qui lui permet de se faire connaître aux États-Unis et dans le monde. Alternant albums en français et albums en anglais, elle réussit à s'imposer comme une des chanteuses les plus importantes dans ces deux langues.

En 1999, la chanteuse annonce faire une pause de deux ans pour être aux côtés de son mari à qui l'on a diagnostiqué un cancer et dans le but de fonder une famille. Le 25 janvier 2001, elle donne naissance à son premier enfant, René-Charles. Elle revient en 2002 et signe un contrat de trois ans avec le Colosseum du Cæsars Palace, à Las Vegas. Elle participe à la bande originale du film "La Belle et la Bête" puis chante "My Heart Will Go On" le générique du film "Titanic", de James Cameron. Il se vendra à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde entier. En 2005, Céline Dion sort son premier best of intitulé "On ne change pas". Lors de la cérémonie des World Music Awards de 2007, elle reçoit le Legend Award en reconnaissance de son "succès mondial et pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie de la musique".

En 2008 et 2009, pour sa tournée mondiale "Taking Chances World Tour", elle se produit dans 25 pays autour du monde. En 2010, elle chante en duo avec Michel Sardou pour le titre "Voler". Après plusieurs tentatives, elle annonce en mai 2010 qu'elle attend des jumeaux. Les deux garçons, Nelson (en hommage à Nelson Mandela) et Eddy (en hommage à Eddy Marmay, compositeur français disparu en 2003), naîtront le 23 octobre 2010. Elle remonte ensuite sur la scène du Colosseum en 2011 avec un nouveau spectacle, " Celine ".

Mais en 2014, Céline Dion annonce qu'elle suspend " toutes ses activités professionnelles pour raisons familiales et de santé ". Son mari faisant une rechute de son cancer. En juin 2014 Céline Dion et René Angelil annoncent qu'ils ne travailleront plus ensemble après trente-trois ans de collaboration. C'est Aldo Giampaolo, ami de longue date du couple, qui sera désormais le manager associé et chef de la direction des Productions Feeling qui gère la carrière de Céline Dion. En août 2015, elle fait son retour sur scène à Las Vegas.

Le 14 janvier 2016, à Las Vegas, René Angelil décède à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de la gorge. Deux jours plus tard, Céline Dion perd son frère aîné, Daniel, emporté lui aussi par un cancer, à l'âge de 59 ans. Une période terrible pour la diva canadienne, qui n'aura de cesse de se remémorer ses deux proches décédés lors de concerts ou de publications sur les réseaux sociaux. Le souvenir de René Angélil, Céline Dion l'emporte partout avec elle.

Alors que Céline Dion commémorait l'anniversaire de la mort de son mari le 14 janvier 2020, c'est un autre drame qu'a dû affronter la chanteuse. Sa mère, Thérèse Tanguay Dion est décédée, vendredi 17 janvier 2020, à l'âge de 92 ans. Elle souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs mois et s'est éteinte entourée de ses proches. C'est le média canadien TVA Nouvelles qui a publié la triste nouvelle, confirmée par Claudette Dion, la sœur de Céline. Thérèse Dion "était vieillissante en plus d'avoir développé des troubles de mémoire, des problèmes d'audition et d'acuité visuelle", a-t-elle confié.