Céline Dion malade : comment va la chanteuse ?

CELINE DION. Après des mois de silence et des problèmes de santé, la chanteuse Céline Dion opère un retour timide avec une reprise de la chanson "La mémoire d'Abraham."

[Mis à jour le 17 novembre 2022 à 10h04] Une lueur d'espoir pour les fans de Céline Dion ? Après des mois de silence, conséquence de problèmes de santé, la chanteuse canadienne opère un timide retour avec la reprise de la chanson La mémoire d'Abraham, générique d'un album hommage à Jean-Jacques Goldman intitulé L'héritage Goldman 2, révèle RTL. Le disque doit sortir le 2 décembre 2022.

"Quand je l'ai appelé pour lui proposer cela, elle était super contente de participer à un hommage à Jean-Jacques mais elle avait encore des soucis vocaux, elle n'était pas encore assez en forme pour faire quelque chose (...) Elle a des problèmes de santé, ça c'est vrai. Ça s'améliore, il faut du temps, c'est pas simple", explique à la radio Erick Benzi, arrangeur et compositeur aux manettes du projet hommage à Goldman. Une chanson annonciatrice du retour tant attendu de Céline Dion, absente depuis des mois pour des raisons de santé ? Pour les fans, l'espoir est permis.

Les fans guettent le moindre signe depuis le début de l'année. Céline Dion fait encore et toujours languir son public à l'approche de la fin d'année, avec une visibilité plus que réduite sur la date de son retour sur scène. Ces derniers mois, un indice peu encourageant est même venu préoccuper encore un peu plus ceux qui suivent l'actu de la diva canadienne. Fin octobre, le site du Resorts World de Las Vegas, où Céline Dion devait bientôt entamer une "résidence", soit une série de plusieurs jours de concerts, a brièvement fait disparaître la page annonçant l'événement. Quelques jours plus tard, la venue de la chanteuse de 54 ans était de nouveau annoncée sur le site de la chaîne d'hôtels, mais sans date précise.

Céline Dion doit se produire au Resorts World de Las Vegas depuis 2021. Mais cette "résidence" de la star a été annulée à déjà deux reprises, à cause de ses problèmes de santé : une première fois en mai 2021 et une seconde fois au printemps dernier. Malade, Céline Dion annonçait en effet le 29 avril dernier un nouveau report de tous ses concerts, les larmes aux yeux. "Je me sens un peu mieux... mais il m'arrive encore d'avoir des spasmes", expliquait alors l'interprète de "Pour que tu m'aimes encore" dans un communiqué. Souhaitant être "au top de [s]a forme", Céline Dion assurait avoir "hâte" de revenir mais ne pas se sentir "tout à fait prête".

Un retour de Céline Dion en 2022 ?

Céline Dion reviendra-t-elle sur scène avant la fin de l'année 2022 ? Les informations et les rumeurs s'entrecroisent depuis des semaines. AEG, l'organisateur de la tournée, a déjà laissé entendre que la star pourrait rechanter en live outre-Atlantique d'ici la fin de l'année, pour son spectacle "Céline". Selon Vital Vegas, Céline Dion pourrait commencer sa résidence au Resorts World à la veille du Nouvel An. "On dit qu'elle s'est en grande partie remise de ses problèmes médicaux et qu'elle a contacté des créateurs de mode pour préparer la garde-robe du spectacle", écrit le média local de la ville du péché.

Dernièrement, Céline Dion a donné elle-même des gages en annonçant une réédition de son album de Noël de 1998 ''These are special times'', avec un titre qui devrait être dévoilé le 11 novembre 2022. Les seules nouvelles données par la diva auparavant concernaient les hommages à la mémoire de Daniel Lévi, le chanteur décédé le 6 août, puis à Elizabeth II, morte le 8 septembre... Si Céline Dion ne revenait pas en 2022, l'attente se reporterait évidemment à l'année prochaine. Or des concerts européens sont d'ailleurs toujours annoncés en 2023, après trois annulations de sa tournée sur le vieux continent (lire plus bas).

A en croire les informations du magazine Voici fin septembre, Céline Dion serait aussi sur le point de faire son retour à la télévision française. La chanteuse serait actuellement en négociations avec TF1 pour participer au grand revival de la Star Academy. "Rien n'est encore signé, les négociations sont toujours très compliquées avec des stars de cette envergure, mais ça discute et tout est encore ouvert", expliquait au journal people un membre de la production.

De quelle maladie souffre Céline Dion ?

Depuis la fin 2021, quand Céline Dion a annoncé l'annulation d'une série de concerts à Las Vegas, les nouvelles sur sa santé sont entouré d'un mystère épais. "Elle ne peut plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher", expliquait l'un de ses proches au magazine Voici en octobre 2021. "Elle souffre de douleurs dans les jambes et dans les pieds qui la paralysent. Elle est très affaiblie et a beaucoup maigri."

Si l'annulation des concerts de Céline Dion sont bien liées à des raisons médicales, sa maladie est marquée du sceau du silence depuis le début. Sa sœur Claudette, qui s'était chargé de donner des nouvelles sur l'état de santé de la diva l'année dernière, en a à peine dit plus. "Ce report n'est pas un caprice (...) C'est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop", expliquait-elle dans les colonnes de Paris Match le 28 octobre 2021, expliquant que cet état était aussi dû à "la préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne".

Les symptômes, eux, sont a priori connus. Céline Dion souffre de "spasmes musculaires sévères et persistants", l'empêchant de monter sur scène. "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n'y a rien de grave, sinon elle me l'aurait dit : Céline n'hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu'elle a le moral. Elle est très bien entourée par les membres de notre famille", soulignait Claudette Dion, qui estimait alors la durée d'absence de Céline Dion à "quelques semaines, voire quelques mois…" Il s'en est écoulé près de douze depuis ces déclarations.

L'annulation de la tournée de Céline Dion en France

Céline Dion annonçait en mai dernier être contrainte de reporter sa tournée européenne Courage et donc, ses concerts français prévus à Paris la Défense Arena les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022. Ces shows dans la capitale avaient déjà été reportés deux fois en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires. Les billets pour les 6 dates françaises à Paris La Défense Arena de la tournée Courage World Tour de 2020 ou 2021 ou 2022 seront valides pour 2023.

"Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c'était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c'est ma santé qui m'oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne", expliquait Céline Dion dans une vidéo postée sur YouTube peu après l'annonce.

Ce nouveau report est l'occasion pour elle de donner des nouvelles rassurantes : "Je me sens quand même un peu mieux. Mes médecins me suivent. Je reçois des traitements. Mais j'ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Je me dois d'être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène car c'est ce que vous méritez."

Initialement, après les deux premiers reports de la tournée européenne de Céline Dion, la diva canadienne devait être de passage à Paris La Défense Arena pour six dates : 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022. Après ce nouveau contretemps lié à la santé de la chanteuse, le Courage Wold Tour passera par Paris, dans la même salle, en septembre 2023. Voici le détail des nouvelles dates de concert de Céline Dion (par rapport à la date initiale, puis aux deux premiers reports) :