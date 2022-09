Céline Dion malade : les dernières nouvelles de la chanteuse

CELINE DION. Pour la troisième fois, la chanteuse Céline Dion a dû annuler sa tournée européenne et donc ses concerts en France pour des raisons de santé.

[Mis à jour le 21 septembre 2022 à 17h00] Comment va Céline Dion ? La question est au coeur du documentaire L'énigme Céline Dion, diffusé sur W9 ce mercredi 21 septembre 2022, dès 21h05. Un film qui revient sur la carrière de la chanteuse canadienne et l'annulation, pour la troisième fois, de sa tournée européenne et donc de ses concerts en France pour des raisons de santé. Depuis cette dernière annonce, rares sont les nouvelles de l'interprète de I'm Alive.

Ses dernières prises de paroles remontent à début août, pour saluer la mémoire de Daniel Lévi, décédé le 6 août, puis à son hommage à Elizabeth II, reine d'Angleterre décédée jeudi 8 septembre. "Sa Majesté la reine Élizabeth II était une femme avec tellement de grâce, d'élégance et d'une gentillesse extraordinaire. Elle a consacré sa vie au service public, aidant sans relâche les personnes dans le besoin", écrivait Céline Dion sur Instagram, soulignant la "force" et la "dignité" de la monarque britannique. "Elle nous manquera tous. Mes plus sincères condoléances à la famille royale et à tous ceux qui l'aimaient et la chérissaient", concluait la chanteuse.

Céline Dion annule sa tournée en France

Pour des raisons de santé, la diva canadienne annonçait en mai être contrainte de reporter sa tournée européenne Courage et donc, ses concerts français prévus à Paris la Défense Arena les 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022. Ces shows à la capitale avaient déjà été reportés deux fois en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires. Les billets pour les 6 dates françaises à Paris La Défense Arena de la tournée Courage World Tour de 2020 ou 2021 ou 2022 seront valides pour 2023.

"Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c'était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c'est ma santé qui m'oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne", explique Céline Dion dans une vidéo postée sur YouTube. Depuis plusieurs mois, Céline Dion souffre de problèmes de santé persistants, qui l'empêchent de remonter sur scène.

Mais ce nouveau report est l'occasion pour elle de donner des nouvelles rassurantes : "Je me sens quand même un peu mieux. Mes médecins me suivent. Je reçois des traitements. Mais j'ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Je me dois d'être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène car c'est ce que vous méritez."

Initialement, après les deux premiers reports de la tournée européenne de Céline Dion, la diva canadienne devait être de passage à Paris La Défense Arena pour six dates : 16, 17, 20, 21, 23 et 24 septembre 2022. Après ce nouveau contre-temps lié à la santé de la chanteuse, le Courage Wold Tour passera par Paris, dans la même salle, en septembre 2023. Voici le détail des nouvelles dates de concert de Céline Dion (par rapport à la date initiale, puis aux deux premiers reports) :

1er septembre 2023 - Report des 26/06/20, 19/03/21 et 16/09/22

2 septembre 2013 - Report des 26/06/2020, 20/03/21 et 17/09/22

5 septembre 2023 - Report des 30/06/20, 23/03/21 et 20/09/22

6 septembre 2023 - Report des 01/07/20, 24/03/21 et 01/09/22

9 septembre 2023 - Report des 03/07/20, 26/03/21 et 23/09/22

10 septembre 2023 - Report des 04/07/20, 27/03/21 et 24/09/22)

Quelle est la maladie de Céline Dion ?

Fin 2021, Céline Dion annonçait l'annulation d'une série de concerts à Las Vegas. Depuis, les nouvelles de la chanteuses se font rares. Et à l'époque, elles n'étaient pas rassurantes. "Elle ne peut plus se lever de son lit, ni bouger, ni marcher, expliquait l'un de ses proches au magazine Voici en octobre 2021. Elle souffre de douleurs dans les jambes et dans les pieds qui la paralysent. Elle est très affaiblie et a beaucoup maigri."

Après l'annonce de l'annulation de plusieurs concerts de Céline Dion pour des raisons médicales, c'est sa sœur, Claudette, qui s'était chargé de donner des nouvelles sur l'état de santé de la diva. "Ce report n'est pas un caprice (...) C'est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop", expliquait-elle dans les colonnes de Paris Match, expliquant que cet état est aussi dû à "la préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne."

La chanteuse de 53 ans souffre de "spasmes musculaires sévères et persistants", l'empêchant de monter sur scène. "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n'y a rien de grave, sinon elle me l'aurait dit : Céline n'hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu'elle a le moral. Elle est très bien entourée par les membres de notre famille", soulignait Claudette Dion, qui estime la durée d'absence de Céline Dion à "quelques semaines, voire quelques mois… ."