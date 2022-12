Céline Dion malade : ses concerts à Paris maintenus, malgré une santé fragile

CELINE DION. Dans une vidéo postée sur Instagram, la chanteuse Céline Dion a révélé être atteinte d'une maladie neurologique, l'empêchant de chanter.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 09h31] Après de longs mois de silence, les confessions de Céline Dion. Dans une vidéo postée sur Instagram, jeudi 8 décembre, la diva canadienne révèle, les larmes aux yeux, être atteinte d'une maladie neurologique grave, appelée Stiff-person syndrome en anglais, ou syndrome de l'homme raide en français.

Une pathologique pouvant l'empêcher de marcher, voire de chanter et qui serait à l'origine des fameux spasmes dont les proches de Céline Dion ont parlé ces derniers mois pour expliquer l'absence de la star. Dans la même vidéo, la chanteuse annonce par ailleurs qu'elle doit de nouveau annuler des concerts de sa tournée Courage World Tour en Europe. Cette tournée devait reprendre fin février 2023 en République tchèque. Outre ses concerts, la chanteuse ne sera notamment pas présente au festival des Vieilles charrues en Bretagne, où elle était attendue le 13 juillet, après deux premières annulations.

Selon son site Internet et les dernières nouvelles communiquées par ses producteurs, Céline Dion remontera donc sur scène le 26 août 2023, à Amsterdam. Les six concerts prévus à Paris La Défense Arena en septembre 2023 sont également maintenus. Pour l'instant. Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie de Covid-19, début 2020 avant ensuite d'annoncer en janvier dernier qu'elle annulait la partie nord-américaine de cette tournée à cause de ses problèmes de santé.

Qu'est-ce que le Stiff-person syndrome, maladie de Céline Dion ?

Dans une vidéo postée jeudi 8 décembre sur Instagram, Céline Dion explique être atteinte d'une maladie neurologique très rare, appelée en anglais Stiff-person syndrome. Une pathologie qui touche "environ une personne sur un million", comme l'explique Céline Dion dans sa vidéo et que l'on traduit, en français par "syndrome de l'homme raide."

Ce trouble du système nerveux se caractérise (d'où son nom), par une raideur progressive des muscles, notamment ceux du tronc, ce qui cause, comme chez Céline Dion, les fameux spasmes musculaires dont elle avait précédemment révélé souffrir. Cette pathologie, découverte en 1956, est traitée par des relaxants musculaires, des anticonvulsants ou des anxiolytiques. Le Stiff-person syndrome touche deux fois plus de femmes que d'hommes et le pic d'indidence se situe autour de 45 ans, explique Orpha.net, "le portail des maladies rares."

"La raideur musculaire progressive conduit à une immobilité du tronc et des hanches et la démarche devient raide et particulière", est-il détaillé sur le même site.

La vidéo Instagram de Céline Dion

"Bonjour à tous. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous donner des nouvelles. Je m'ennuie de vous tous et j'ai tellement hâte de monter sur scène pour vous parler en personne. Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser", commence la chanteuse Céline Dion dans sa vidéo, postée en français et en anglais sur son compte Instagram, ce jeudi 8 décembre 2022.

Et de détailler : "J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff-person syndrome, qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas utiliser mes cordes vocales comme je le souhaiterais."

Céline Dion annule sa tournée en Europe

Dans la même vidéo, Céline Dion explique qu'en raison de son état de santé, elle ne pourra remonter sur scène pour sa tournée européenne, reportée à début 2023. "Ca m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février, confie la chanteuse. J'aime écouter une excellente équipe de médecins qui me traite pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer. Aussi, je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l'endurance pour me permettre de performer à nouveau. Mais je dois admettre que c'est un combat continuel.

Elle ajoute : "Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. Je m'ennuie de vous voir, être sur scène, performer pour vous. Je me donne toujours à 100% dans mes concerts, mais présentement, je ne suis pas en état de le faire. Pour vous retrouver, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé. Et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie."

Et de conclure : "Je vous suis très reconnaissante pour tous vos messages d'encouragement sur mes réseaux sociaux, vos mots signifient énormément pour moi et m'aident beaucoup. Prenez soin de vous. Portez vous bien. Je vous aime, tellement et j'espère très très fort pouvoir vous revoir bientôt. Merci."

Des concerts en France maintenus

Après deux premiers reports en raison du Covid, puis de l'état de santé de la chanteuse Céline Dion, les dates de concerts en France du Courage World Tour ont été plusieurs fois modifiées. Toutefois, la production de la diva assure que les concerts en France annoncés à l'été et à l'automne 2023, sont maintenus (pour l'instant). Aussi, Céline Dion se produira à Paris la Défense Arena les 1er, 2 ,5 , 6, 9 et 10 septembre 2023. Toutefois, la très attendue date aux Vieilles Charrues le 13 juillet, elle aussi par deux fois repoussée, est annulée.