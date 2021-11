Céline Dion : pourquoi le film de Valérie Lemercier s'appelle "Aline"

CELINE DION. Ce mercredi 10 novembre 2021 sort le film "Aline", un faux biopic dans lequel Valérie Lemercier incarne un double fictif de Céline Dion.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 12h07] Après Cannes et Angoulême, le film Aline sort sur grand écran ce mercredi 10 novembre 2021. Un faux biopic dans lequel Valérie Lemercier incarne le double fictif de la chanteuse Céline Dion. Et comme l'actrice française n'est pas tout à fait la diva canadienne dans cette biographie romancée, changer de nom allait de soi. "Changer de nom me permettait de me sentir plus libre pour raconter son histoire", explique Valérie Lemercier à 20 Minutes.

Et de détailler dans les colonnes de L'Humanité : "Il n'était pas question de m'appeler Céline ou d'avoir René et Sylvette (les prénoms du mari et de la mère disparus de Céline Dion ndlr.). J'étais très embarrassée quand des acteurs m'appelaient Céline sur le tournage. De même que ce n'est pas sa voix parce que je ne veux pas la lui voler. Cela permet d'inventer des choses."

Alors pour le challenge de prêter sa voix à Céline Dion à l'écran, Valérie Lemercier a fait appel à Victoria Sio, connue pour son rôle dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Pour autant, ce faux biopic, qui retrace la (presque) vie de Céline Dion de son enfance à l'âge adulte, n'a rien d'une parodie." J'ai voulu livrer une vision entre fantasme et réalité, mais en aucun cas me moquer de Céline", insiste Valérie Lemercier dans 20 Minutes.