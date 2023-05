Stromae annule sa tournée : ce que l'on sait de sa santé

STROMAE. Après plusieurs annulations, le chanteur Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée "Multitude" pour des raisons de santé.

[Mis à jour le 09 mai 2023 à 16h16] Les craintes confirmées : Stromae annonce l'arrêt total de sa tournée. "Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m'a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe. Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe, j'espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible", commence le chanteur Belge dans ce communiqué de presse.

Et d'annoncer la nouvelle que tous ses fans redoutaient : "Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temp de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais. C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui. Cette décision est difficile mais nécessaire pour pouvoir aller mieux."

Ces dernières semaines, Stromae avait déjà annoncé l'annulation de plusieurs concerts, jusqu'à la fin du mois de mai 2023. Les spectateurs ayant acheté un billet pour la tournée Multitude de l'artiste peuvent réclamer un remboursement auprès de leur point de vente.

Si les raisons poussant Stromae à annuler l'intégralité du reste de sa tournée n'ont pas été détaillée, la santé du chanteur Belge l'avait déjà poussé à se retirer de la scène médiatique durant plusieurs années.

De quelle maladie souffre le chanteur Stromae ?

Le chanteur belge de 38 ans, en tournée après la sortie de son album "Multitudes" il y a un an, sera absent a minima jusqu'à la fin du mois de mai. Si les problèmes de santé et notamment de dépression de Stromae ont été abondamment commentés ces dernières années et s'il s'est montré très transparent à ce sujet, nul ne sait à ce stade le mal qui empêche la star de se produire.

Stromae aura bouleversé jusqu'à son équipe en coulisses en annonçant son retrait. Jeudi 6 avril dans Le Parisien, l'un des membres de son équipe a tenté d'en dire un peu plus sous couvert d'anonymat, sans réellement livrer d'explication. "On n'a rien vu venir", a-t-il confié, indiquant qu'aucun signe avant-coureur n'a été observé avant l'annonce. L'artiste affichait visiblement une forme parfaite depuis le début de sa tournée. A Bordeaux, où Stromae s'est produit récemment, un directeur de salle dit avoir observé le chanteur en bonne santé. "Il est resté une semaine chez nous en résidence pour préparer la reprise de ses concerts. S'il y avait eu le moindre problème, je l'aurais su. Et ses deux concerts ont été formidables", indique David Moison, le directeur de l'Arkea Arena, qui rapporte une "grosse énergie, pas un raté ni un incident" dans Le Parisien.

Dépression ou burn-out... Une thèse quasi-adoptée

Comme pour accréditer les spéculations, le journal donne aussi la parole à une psychothérapeute. Selon Catherine Aimelet-Perisso, il ne semble pas faire de doute que le burn-out soit au coeur du problème. Si Stromae en est arrivé là, c'est "parce que l'artiste le premier n'a rien vu ou rien voulu voir". "C'est la fameuse phrase : Non mais ça va ! Il y a eu probablement des signes, des symptômes avant coureurs, comme la fatigue, mais il n'a pas voulu les voir. Seulement, le burn-out est un appel du corps et c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme", analyse-t-elle...

Si elle admet ne pas connaitre son "cas précis", la spécialiste s'épanche néanmoins sur la "dépression", liée à "une blessure, une douleur, qui peut se rouvrir en certaines circonstances", notamment au moment où "on dépense une énergie au-delà du raisonnable". Stromae peut revenir selon elle, s'il trouve une "nouvelle façon de s'investir dans sa tournée", mais sans garantie d'échapper aux rechutes.

Les concerts annulés de Stromae

Les premières annulations, dès la fin mars 2023, ont avaient été annoncées pas son producteur pour les concerts de Strasbourg et Amnéville les 22, 23 et 24 mars, pour "raisons médicales". Puis Auguri Productions avait annulé de nouvelles dates au Zénith de Nantes, du 29 au 31 mars, estimant que "l'état de santé de Stromae ne lui permet pas d'assurer les 3 concerts prévus cette semaine".

Le Belge ne pourra pas non plus se produire à Amsterdam, Toulouse, Bâle, Genève, Londres, Cologne, Berlin, Rome ni Lyon, comme cela était initialement prévu jusqu'à la fin du mois de mai. Les concerts sont purement et simplement annulés et ne sont pas reportés. Une procédure de remboursement des billets va être mise en place.

Des problèmes de santé mentale depuis dix ans

Pour l'heure, aucune information officielle sur l'état de santé de Stromae n'a été communiquée par ses équipes. De son côté, le chanteur a indiqué devoir "prendre le temps de [s]e rétablir", sans préciser la nature de ses problèmes.

Stromae a déjà, par le passé, dû mettre sa carrière en pause en raison de problèmes de santé. En 2013, il disparaissait des écrans radar, alors en pleine tournée "Racine Carré". Après avoir été victime de décompensation psychique provoquée par une réaction à un traitement antipaludique, Stromae souffrait de problèmes psychiques, assimilables à un burn-out ou à un épisode de dépression, l'empêchant de remonter sur scène. Après sept ans d'absence, il avait fait un retour tonitruant sur le devant de la scène en 2022, se confiant notamment sur ses problèmes de santé mentale.