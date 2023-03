Stromae annule ses concerts pour "raisons médicales" : ce que l'on sait

STROMAE. Les équipes du chanteur belge Stromae annoncent l'annulation de trois concerts à Strasbourg et Amnéville.

Stromae ne chantera pas cette semaine. Dans un communiqué de presse, les équipes de production du chanteur belge annoncent l'annulation de trois concerts, à Strasbourg et Amnéville, dans l'est de la France, pour des raisons de santé. "Les équipes d'Auguri Productions et mosaert sont au regret de vous annoncer l'annulation des concerts de STROMAE prévus cette semaine, pour des raisons médicales", peut-on lire dans le document, diffusé par les salles de concert concernées, qui ne donne pas plus de détail sur la santé de l'artiste.

Ajoutant de la déception aux fans concernés de Stromae, les dates ne sont pas reportées et les billets seront remboursés. La production invite en effet les spectateurs "à se rapprocher de leur point de vente pour le remboursement de leur billet". Stromae devait se produire ce mercredi 22 mars à Strasbourg, puis jeudi et vendredi 23 mars à Amnéville. La prochaine date de concert de Stromae est programmée à Nantes, pour deux show, les 30 et 31 mars prochains. Pour l'heure, ces soirées sont maintenues.