Stromae de retour : un album et un premier concert en France

STROMAE. Après onze ans d'absence, l'artiste belge Stromae confirme son comeback avec un album à venir et une première date de concert à Rock en Seine.

[Mis à jour le 08 octobre 2022 à 11h49] Pour les admirateurs de Stromae, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Après la plus ou moins officialisation de la sortie d'un album cet automne, le retour du chanteur belge est confirmé par sa programmation au festival Rock en Seine, en août 2022 au Domaine national de Saint-Cloud, près de Paris. Une première date de concert, qui est le tout premier annoncé en France, neuf ans après son dernier album. "Un événement, le mot est faible", se félicitent les organisateurs de Rock en Seine. Par ailleurs, Stromae est annoncé pour deux dates en Belgique, l'une à Werchter le 19 juin 2022, l'autre à Liège le 10 juillet 2022.

Il faut dire que le retour de Stromae est, depuis des mois, aussi attendu que mystérieux. En juillet dernier, la sortie d'un nouvel album cet automne semblait être officialisé par le magazine Paris-Match, qui dédiait son numéro au "come-back" de Stromae. Une nouvelle reprise par Thomas Meunier, journaliste chez Gala, qui écrivait sur son compte Twitter : "nouvel album de Stromae dans les bacs à l'automne. Tournée en 2022. Festivals déjà bookés pour l'été 2022." Effectivement.

A deux reprises, l'interprète d'Alors on danse avait évoqué un album en cours. Sans pour autant préciser de date de sortie ou d'avancée du projet. C'est chose faite. Et en plus de ce nouveau disque, Stromae s'apprête donc à retrouver le chemin des concerts avec une nouvelle tournée.

Nouvel album de Stromae dans les bacs à lautomne. Tournée en 2022. Festivals déjà bookés pour lété 2022. (Paris Match) — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) July 15, 2021

Il y a onze ans, Stromae débarquait sur toutes les ondes avec le tube Alors on danse. Mais depuis 2013 et la sortie de son album Racine Carré, puis le coup de frein brutal à sa carrière en 2015, le chanteur belge s'était retiré de la scène musicale comme médiatique. Pourtant, après avoir évoqué un potentiel retour dans le journal Libération en novembre dernier, c'est dans le magazine belge Max que l'artiste de 36 ans réassurait en mai 2021 ne pas avoir abandonné la musique. "Je n'ai jamais vraiment arrêté. Je travaille et je m'amuse énormément. Mon absence me fait du bien, mais n'est pas définitive. J'en profite pour m'occuper de mon fils de deux ans et demi. Et puis, ce n'est pas comme si je ne travaillais plus. Je suis juste beaucoup moins médiatisé", confie le chanteur, qui ne donne pas de date à un éventuel nouvel album : "Je n'ai pas encore de date à annoncer. Je suis conscient qu'il y a de la demande."

En novembre 2020, dans un entretien accordé au journal Libération, Stromae expliquait déjà qu'il ne s'était jamais éloigné de sa passion. "Je n'ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n'étais vraiment pas bien. J'en fais tous les jours, je travaille avec et pour d'autres... Un album arrivera à un moment donné mais je n'ai pas vraiment de date. S'être diversifié, ne pas avoir l'attention focalisée sur le projet Stromae, ça fait du bien", explique l'artiste de 35 ans.

Depuis son dernier album, il est vrai qu'il s'est diversifié : avec son épouse Coralie Barbier et son frère Luc Junior Tam, il Paul Van Haver aka Stromae a développé leur Mosaert (anagramme de Stromae), un label pluridisciplinaire qui regroupe musique, clips et vêtements. En 2018, le chanteur avait d'ailleurs dévoilé un titre inédit de neuf minutes, utilisé comme bande originale d'un défilé de cette marque. Parmi ses rares apparitions depuis son retrait des spotlights, une collaboration avec Orelsan en 2017 ou avec Coldplay en 2019.

Pour ce nouvel album, attendu à l'automne 2021, Stromae peut prendre son temps : il est producteur de son projet. Ce qui explique également sa pause brutale en 2015, après une décompression psychique et une mauvaise réaction à un traitement contre le paludisme. "Même si j'avais été sous un contrat d'artiste, on n'aurait pas pu m'obliger. Soit j'aurais trouvé un subterfuge, soit j'aurais sorti un album tout pourri, sans en avoir rien à foutre... Plein d'artistes font ça", explique Stromae à Libé. Son frère cadet, Luc Junior Tam, qui produit lui aussi le projet ajoute : "On est depuis toujours producteurs, de la musique, des tournées, et forts des deux albums, on a pu développer chacun des savoir-faire. Du coup, on peut continuer le label sans forcément avoir Paul sous les spotlights."