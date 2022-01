Stromae et "Multitude" : ce que l'on sait de son nouvel album

STROMAE. Après la parution des singles "Santé", puis "L'enfer", le troisième album de Stromae est attendu au printemps.

[Mis à jour le 12 janvier 2022 à 10h19] C'est sans conteste l'un des albums les plus attendus de ce début d'année : Multitude, de Stromae. Son troisième album, le chanteur belge doit le sortir le 4 mars 2022. Il comptera bien sûr les deux premiers singles dévoilés ces derniers jours, Santé, sorti le 15 octobre et L'Enfer, paru le 9 janvier. Deux avant-goûts de Multitude qui ont visiblement attisé la curiosité des fans de l'artiste : les clips de ces deux chansons ont été visionnés respectivement 25 et 3,6 millions de fois sur YouTube.

Quant au titre de l'album, Multitude, Stromae en a expliqué la signification à Anne-Claire Coudray dans le JT de TF1 : "Je pense qu'on est tous multiples, on a plein de personnages et de personnalités différentes, on n'est pas résumé à un carcan ni une case." Inspiré par sa vie, ses voyages et sa mixité, l'interprète de Papaoutai promet "des grooves différents". "J'adore mélanger les choses. L'idée, c'était vraiment de prendre des inspirations partout sans pointer un pays du doigt", détaillait-il au 20 Heures.

Stromae offre une nouvelle séquence mémorable à la télévision française. Invité du JT de TF1 dimanche 09 janvier 2022, le chanteur belge, après un reportage sur sa carrière et sa longue pause, a interprété sur le plateau d'Anne-Claire Coudray un morceau inédit, baptisé L'enfer. C'est en répondant à une question de la journaliste sur la solitude, le mal-être qu'il a pu ressentir durant ces sept ans de silence, que Stromae a commencé à chanter face caméra.

Le single L'enfer, qui évoque le suicide, a par ailleurs été mis en ligne sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, après le passage de Stromae sur TF1. Cette surprenante interview a rapidement, comme la chanson, fait le tour des réseaux sociaux, où des milliers d'anonymes ou de personnalités saluent la prestation et le génie d'un Stromae tant attendu.

La prestation de Stromae sur le plateau du 20 Heures de France 2 n'est évidemment pas sans rappeler un autre moment culte de sa carrière à la télévision : en 2013, le chanteur s'était dédoublé sur le plateau du Grand Journal de Canal+ pour interpréter sa chanson Tous les mêmes. Une autre séquence qui avait pris les téléspectateurs de court et fait date dans l'histoire de la télévision française.

C'est donc le second single dévoilé par Stromae : la chanson L'enfer, qui succède à Santé, premier extrait de son album à venir. Comme on peut le revoir dans la vidéo ci-dessus, c'est sur le plateau du 20 Heures de TF1, dimanche 09 janvier 2022, que le chanteur a interprété pour la première fois ce titre, immédiatement mis en ligne sur les plateformes d'écoute en streaming.

Après avoir célébré les personnes en première ligne dans Santé, Stromae évoque avec L'enfer le suicide, dans un texte grave. "J'ai parfois eu des pensées suicidaires. Et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer", chante-t-il dans L'enfer.

"Je suis très content de faire cette annonce, ça faisait longtemps, à très bientôt." La semaine dernière, Stromae confirmait son retour en levant le voile sur le nom et la date de sortie de son tant attendu nouvel album : Multitude attendu dans les bacs le 4 mars 2022.

Dans une drôle de vidéo, c'est une "multitude" de Stromae qui annonce la date de sortie, le nom de l'album et revient sur les quelques dates de tournées annoncées ces dernières semaines. De nouvelles dates de concert viennent d'ailleurs d'être annoncées, notamment un show à l'Accor Arena de Paris le 24 février 2022, ou deux concerts à Paris La Défense Arena les 16 et 17 juin 2023. Retrouvez toutes les dates de sa tournée par ici.

Multitude sort le 4 mars 2022 ! La précommande est lancée et les premières dates de tournée sont annoncées https://t.co/1oWrzu95V7







Multitude is coming out on March 4, 2022! Pre-orders are launched and the first tour dates have been announced pic.twitter.com/P45xqL5EaJ — Stromae (@Stromae) December 8, 2021

A l'occasion de toutes ces annonces, le chanteur Stromae a performé en live pour la première fois depuis son dernier album, sur le plateau de The Tonight Show, le late show américain de Jimmy Fallon, entouré de ses musiciens et de ses danseurs. Le Belge a pu interpréter Santé, premier single de l'album Multitude. Un premier passage live qui donne une idée de la nouvelle identité visuelle de Stromae...

"Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas." Pour Stromae, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Après avoir créé la surprise le vendredi 15 octobre 2021 en cueillant son public au réveil, à six heures du matin avec Santé, sa nouvelle chanson, l'interprète de Papaoutai a dévoilé dans la foulée, en fin de journée, le clip qui accompagne ce single. Preuve de l'attente autour du nouveau projet du Belge : la vidéo a été visionnée près de cinq millions de fois en un week-end.

Dans la vidéo, Stromae met en scène les gens évoqués dans les paroles de son morceau, Rosa, Albert, Céline ou Arlette, "Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, Boulanger ou marin-pêcheur", "ceux qui ne célèbrent pas", à qui il veut "lever [s]on verre". Tous se mettent à danser, suivant les consignes du Maestro. Découvrez le clip de Santé ci-dessous :

"Santé Twitter !" : sur les réseaux sociaux, pour annoncer la sortie surprise de son premier single, c'est la formule utilisée par Stromae. "Et si on célébrait ceux qui n'célèbrent pas ? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas ! À ceux qui n'en ont pas...", chante l'auteur, compositeur et interprète belge dans ce morceau, dans lequel il évoque différents corps de métiers, ces "héros du quotidien" éprouvés par la pandémie de Covid-19 : "Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, Boulanger ou marin-pêcheur."

Mais le titre de cette nouvelle chanson a-t-il un autre sens ? Sur Internet, le terme Santé est très souvent utilisé en association à celui de Stromae, qui s'est retiré de la scène en 2015 après, justement, des problèmes de santé. Victime de graves effets secondaires d'un traitement anti-paludisme préventif, il avait dû se retirer de la vie publique. "Je n'ai pas supporté le traitement, ça m'a filé des hallucinations. J'ai cru que j'avais basculé dans la folie, on m'a diagnostiqué une décompensation psychique", confiait-il à ce propos à Libération en 2017.

Le single Santé est une bonne nouvelle pour les admirateurs de l'artiste belge, qui avait plus ou moins officialisé la sortie d'un album cet automne, avant de confirmer son retour avec sa programmation au festival Rock en Seine, en août 2022 au Domaine national de Saint-Cloud, près de Paris. Une première date de concert, le tout premier annoncé en France, près de neuf ans après son dernier album. "Un événement, le mot est faible", se félicitent les organisateurs de Rock en Seine. Par ailleurs, Stromae a annoncé les premières dates de sa tournée, qui passera, outre Rock en Seine, par Les Eurockéennes le 30 juin, Garorock le 7 juillet, Les Vieilles Charrues le 14 juillet, au Festival de Poupet le 15 juillet et au Cabaret Vert le 17 août 2022.

Sur son compte Twitter, Paris La Défense Arena annonce la venue de Stromae pour deux concerts exceptionnels, les 16 et 17 juin 2023. La billetterie ouvre en préventes le 15 décembre. Voici toutes les dates annoncées de la nouvelle tournée de Stromae, à l'occasion de la sortie de Multitude :