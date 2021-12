Vald : une tournée et cinq nouvelles chansons

VALD. Le rappeur français Vald a publié ce jeudi 16 décembre sur YouTube une longue vidéo regroupant plusieurs chansons inédites.

Le grand retour de Vald. Après des semaines de rumeurs sur les réseaux sociaux, le rappeur français publie, ce jeudi 16 décembre 2021, une longue vidéo sur YouTube, baptisée Le retour du V. D'une durée de 12 minutes et 15 secondes, elle regroupe cinq chansons inédites : La Machine, Nouvelle industrie, Ce soir, Where are my Lovers et Bien sûr. Ambiance urbaine futuriste pour cette vidéo, qui semble réjouir ses fans, impatients de retrouver l'artiste originaire d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Vald annonce également les dates de sa nouvelle tournée, qui débutera le 1er juillet 2022 à Europa Vox, à Clermont-Ferrand, jusqu'au 12 novembre 2022 à l'Accor Arena de Paris. Le rappeur de 29 ans est par ailleurs annoncé dans plusieurs festivals, comme aux Francofolies de La Rochelle, à Lollapalooza à Paris ou au V and B Fest' en Mayenne. Les billets pour les concerts de Vald sont disponibles sur les sites marchands habituels, comme La Fnac ou Carrefour Spectacles.