Vald : "V", un nouvel album et un feat avec Orelsan

VALD. Le rappeur français Vald a publié ce vendredi son quatrième album, sobrement intitulé "V" et composé de 16 nouvelles chansons.

Le quatrième album de Vald est (enfin) disponible. Paru ce vendredi 4 février 2022, l'opus, sobrement intitulé V, compte seize nouvelles chansons, dont un featuring avec Orelsan, un titre baptisé Peon. Une collaboration remarquable pour deux poids lourds du rap français. "Orelsan est une énorme influence depuis toujours. Presque malgré moi", souligne Vald dans une interview accordée à Télérama. "Avant d'échanger nos couplets, nous avons discuté de l'humeur de la chanson et plus généralement de mon album, dans lequel il s'est tout de suite fondu", ajoute-t-il.

Inutile de préciser que l'album du rappeur originaire d'Aulnay-sous-Bois comptait parmi les plus attendus de ce début d'année. Ces dernières semaines, Valentin Le Du, alias Vald, avait précisé son retour avec une vidéo postée sur YouTube en décembre, au titre évocateur : Le retour du V. Elle regroupait cinq chansons inédites, La Machine, Nouvelle industrie, Ce soir, Where are my Lovers et Bien sûr, qui ne sont d'ailleurs pas présentes sur l'album V, à l'exception de Bien sûr, en bonus. Il avait ensuite dévoilé le premier single de l'opus, Anunnaki, accompagné de son clip qui a été censuré par YouTube.

Au programme de ce quatrième opus donc, un mélange des genres, le tout ouvert par une chanson intitulée Pandémie. Outre Orelsan, Vald publie deux autres featurings, l'un avec Hamza, baptisé Maudit, l'autre avec Suikon Blaz AD, son comparse, sur Happy end. Sur la pochette du disque, un QR Code, qui s'ouvre sur le site de la boutique de Vald. Malin.

Vald en concert en 2022

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Vald avait annoncé il y a quelques semaines dates de sa nouvelle tournée, qui débutera le 1er juillet 2022 à Europa Vox, à Clermont-Ferrand, jusqu'au 12 novembre 2022 à l'Accor Arena de Paris. Le rappeur de 29 ans est par ailleurs annoncé dans plusieurs festivals, comme aux Francofolies de La Rochelle, à Lollapalooza à Paris ou au V and B Fest' en Mayenne. Les billets pour les concerts de Vald sont disponibles sur les sites marchands habituels, comme La Fnac ou Carrefour Spectacles.