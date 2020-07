Taylor Swift : l'album "folklore" et un clip dévoilés, les fans unanimes

La chanteuse Taylor Swift vient de dévoiler son huitième album, baptisé "folklore". Une nouvelle attendue et une sortie largement commentée sur les réseaux sociaux.

Il aura fallu moins d'un à Taylor Swift après la sortie de Lover pour faire un retour fracassant dans les bacs. La chanteuse vient de dévoiler folklore, son huitième album, qu'elle avait annoncé seulement quelques heures plus tôt. Au programme de ce disque, 16 nouveaux titres (17 pour l'édition deluxe en version physique) et des collaborations avec le groupe folk Bon Iver, l'auteur et producteur Jack Antonoff ou encore Aaron Dessner, cofondateur et multi-instrumentiste du groupe de rock The National.

"Un album tout nouveau composé de chansons dans lesquelles j'ai versé tous mes caprices, mes rêves, mes peurs et mes pensées", écrivait Taylor Swift. Pour elle, sortir cet album au milieu de la crise liée à la pandémie de coronavirus allait de soi. "L'époque dans laquelle nous vivons ne cesse de me rappeler que rien n'est garanti. Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez simplement le mettre au monde. C'est le côté de l'incertitude avec lequel je peux me rallier."

Outre la musique, Taylor Swift a travaillé sur le visuel de son nouvel album et celui de ses clips. Pour la première vidéo, celle de cardigan, la chanteuse a fait appel à à Rodrigo Prieto, directeur de la photographie, connu notamment pour ses collaborations avec Martin Scorsese pour The Irishman, Ang Lee pour Le Secret de Brokeback Mountain ou bien Alejandro González Iñárritu pour Babel. Pour l'album, huit pochettes différentes sont disponibles. Et pour les fans, sur les réseaux sociaux, les centaines de milliers de commentaires sont quasiment unanimes : folklore est un chef d'oeuvre.