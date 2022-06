Michel Polnareff : qu'est-ce que le spectacle "Polnarêves" ?

MICHEL POLNAREFF. Le chanteur Michel Polnareff est de retour avec le spectacle "Polnarêves, une expérience immersive" au Palace, à Paris.

[Mis à jour le 02 juin 2022 à 17h28] Michel Polnareff s'installe dans l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la capitale. Le chanteur est de retour avec un spectacle, baptisé Polnarêves, une expérience immersive, qui débute ce jeudi 2 juin 2022, au Palace, passage obligé des nuits parisiennes depuis les années 1970. Le show devait à l'origine débuter dès le 5 mai 2022, mais a été reporté en raison de problèmes techniques. "Suite à des défauts de livraison d'une partie du matériel de diffusion permettant de vous faire vivre l'expérience la plus parfaite possible, nous sommes obligés de décaler au 2 juin Polnarêves, l'expérience immersive de Michel Polnareff au Palace", écrit l'artiste aux lunettes blanches sur Twitter.

Il ne s'agit pas d'un spectacle, ni d'une traditionnelle exposition et encore moins d'une rétrospective de sa carrière. Polnarêves, c'est plutôt une visite dans la tête de Michel Polnareff, avec des projections à 360° sur les murs d'une immense bulle, qui racontent ses rêves, sa vie, à travers ses chansons. L'expérience immersive dure 40 minutes, pour un "voyage musical" et onirique en sept actes et projeté sept fois par jour.

"Pendant ce spectacle immersif, le spectateur est un peu dans un casque de réalité virtuelle mais sans casque. On peut se déplacer et changer de point de vue. Spatialisé, le son accompagne le visiteur peu importe sa position. Michel Polnareff a choisi les chansons et les illustrations. Tout s'est fait à distance. Il a découvert le résultat final sur un simulateur 3D", a expliqué à l'AFP le directeur artistique Marc Benaïche.

"L'expérience immersive est un voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l'inattendu et l'explosion d'images musicales", pouvait-on lire dans un communiqué du Palace.