Michel Polnareff : quels artistes à "La soirée événement" sur France 2 ?

MICHEL POLNAREFF. Le chanteur Michel Polnareff est à l'honneur sur France 2 ce mardi 06 décembre avec une soirée spéciale baptisée "La soirée événement."

[Mis à jour le 06 décembre 2022 à 15h37] Le retour en grande pompe de Michel Polnareff : après l'annonce de sa nouvelle tournée en 2023 et d'un album intitulé Polnareff chante Polnareff, le chanteur est à l'honneur ce mardi soir sur France 2 avec une émission sobrement (ou pas) appelée Michel Polnareff, la soirée événement. Au programme de la soirée, la reprise, par Michel Polnareff de quelques uns de ses plus grands titres avec... lui-même, en version hologramme. Un voyage dans le temps accompagné de treize musiciens et d'artistes venus lui rendre hommage.

Son attendus : Patrick Bruel, Mentissa, Amir, Nolwenn Leroy, Santa, Camille Lellouche, Vincent Delerm, Marc Lavoine, Catherine Ringer, Raphaël, Bilal Hassani, Pomme, Sofiane Pamart, Chimène Badi, Anne Sila, Aurélie Saada et Scylla. "C'est un mélange. Il y a des personnes qu'on m'a soumises et auxquelles je n'avais pas pensé. J'ai regretté des gens que je voulais vraiment, mais qui n'étaient pas disponibles. Hoshi, Clara Luciani, Juliette Armanet... Elles avaient leur propre agenda", explique toutefois Michel Polnareff à Puremédias.

Pour cette émission, pas de présentateur. Mais la voix d'un animateur bien connu : "J'ai demandé à Michel Denisot de faire la voix off. Il le fait très bien. Je l'aime beaucoup, commente Michel Polnareff au site spécialisé. On a un peu bouclé la boucle. J'ai trouvé ça bien. Mais il n'y a pas d'animateur. Je ne suis pas l'animateur, mais je suis très animé. J'espère que ma présence est suffisante."

Polnareff chante Polnareff, un nouvel album

Autre pierre à l'édifice de ce retour en fanfare : un nouvel album. Ou presque. Polnareff chante Polnareff rassemble des versions piano-voix de ses plus grands succès : de Lettre à France à Goodbye Marylou, en passant par La poupée qui fait non, On ira tous au paradis ou Le bal des Laze. Un "challenge" pour l'artiste de 78 ans, qui s'est vu "poussé dans la direction de sortir un nouveau disque" par son manager, comme il l'explique à Puremédias.

"Il avait senti qu'il y avait une demande des fans depuis pas mal de temps. Ils voulaient entendre quelque chose d'un peu plus dépouillé de ce qu'il y avait sur les versions originales de mes disques. Au début, je n'étais pas chaud. J'ai trouvé la démarche un peu bizarre, à part l'envie de faire plaisir aux fans. Il fallait que j'y croie. J'étais un peu dans l'appréhension. Je n'avais pas chanté depuis longtemps. Pour le piano, ça a été. Ca fait partie de moi. Mais la voix, il fallait que je la préserve ! Ca fait cinq ou six ans que je n'avais pas chanté. Je ne fais pas de vocalises... J'ai eu un peu de mal au début", explique Michel Polnareff, qui assure "adorer le résultat."

"J'ai choisi [les chansons] que je pense incontournables (...) Ça a été un exercice compliqué, mais je suis content parce que c'est vrai. On n'a ni batterie, ni guitare, très peu d'effets, mais on n'a pas minimisé pour autant les chansons. C'est simple mais riche", confiait-il par ailleurs au Parisien.

Une tournée en 2023 pour Michel Polnareff

En novembre 2022 toujours, le chanteur à lunettes a annoncé, sur RTL, une nouvelle salve de concerts d'une vingtaine de dates, qui débutera le 24 mai 2023 au Palais Nikaïa de Nice. Selon la radio, le spectacle sera divisé en deux parties : une avec Michel Polnareff seul, en piano-voix, l'autre où il sera entouré de musiciens.

"J'espère que ça pas tourner trop vite et que je vais pas devenir un micro-ondes", lance l'artiste de 78 ans à RTL. Et d'ajouter : "c'est possible que ce soit ma dernière tournée, mais je le pense à chaque tournée, depuis la première !" Michel Polnareff passera dans plusieurs zéniths et arénas de France, jusqu'au début de l'été 2023. Il se produira également dans deux festivals, les Nuits de Fourvière de Lyon et au Festival de Nîmes. La billetterie pour la tournée de Michel Polnareff ouvrait ce mercredi 16 novembre.

Les billets sont disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac.

Pour cette nouvelle tournée, en 2024, Michel Polnareff repartira sur les routes de France au printemps et à l'été. Il passera notamment par Nantes, Poitiers, Orléans, Saint-Etienne, mais aussi Toulouse, Bordeaux, Strasbourg ou Bruxelles. Michel Polnareff jouera à l'Accor Arena de Paris le 2 juillet 2023. Voici toutes les dates de sa tournée :

24 mai 2023 - Palais Nikaïa - Nice

30 mai 2023 - Zénith - Nantes

31 mai 2023 - Arena Futuroscope - Poitiers

1er juin 2023 - Arena - Orléans

03 juin 2023 - Zénith - Saint-Etienne

04 juin 2023 - Arena - Genève

05 juin 2023 - Zénith - Dijon

09 juin 2023 - Arena - Brest

10 juin 2023 - Zénith - Rouen

11 juin 2023 - Zénith - Amiens

15 juin 2023 - Arena - Reims

16 juin 2023 - Nuits de Fourvière - Lyon

17 juin 2023 - Galaxie - Amnéville

18 juin 2023 - Zénith - Strasbourg

22 juin 2023 - Arkéa Arena - Bordeaux

23 juin 2023 - Zénith - Toulouse

24 juin 2023 - Zénith - Clermont-Ferrand

30 juin 2023 - Forest National - Bruxelles

1er juillet 2023 - Gayant Expo - Douai

08 juillet 2023 - Festival de Nîmes

Michel Polnareff et Polnarêves

Michel Polnareff dans l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la capitale : l'été dernier, le chanteur a fait son retour avec un spectacle, baptisé Polnarêves, une expérience immersive, qui débutait le jeudi 2 juin 2022, au Palace, passage obligé des nuits parisiennes depuis les années 1970. Le show devait à l'origine débuter dès le 5 mai 2022, mais a été reporté en raison de problèmes techniques. "Suite à des défauts de livraison d'une partie du matériel de diffusion permettant de vous faire vivre l'expérience la plus parfaite possible, nous sommes obligés de décaler au 2 juin Polnarêves, l'expérience immersive de Michel Polnareff au Palace", écrivait l'artiste aux lunettes blanches sur Twitter.

Il ne s'agissait pas d'un spectacle, ni d'une traditionnelle exposition et encore moins d'une rétrospective de sa carrière. Polnarêves, c'est plutôt une visite dans la tête de Michel Polnareff, avec des projections à 360° sur les murs d'une immense bulle, qui racontent ses rêves, sa vie, à travers ses chansons. L'expérience immersive dure 40 minutes, pour un "voyage musical" et onirique en sept actes et projeté sept fois par jour.

"Pendant ce spectacle immersif, le spectateur est un peu dans un casque de réalité virtuelle mais sans casque. On peut se déplacer et changer de point de vue. Spatialisé, le son accompagne le visiteur peu importe sa position. Michel Polnareff a choisi les chansons et les illustrations. Tout s'est fait à distance. Il a découvert le résultat final sur un simulateur 3D", a expliqué à l'AFP le directeur artistique Marc Benaïche.

"L'expérience immersive est un voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l'inattendu et l'explosion d'images musicales", pouvait-on lire dans un communiqué du Palace.