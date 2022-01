Michel Polnareff : un nouveau spectacle à Paris, ce que l'on sait

MICHEL POLNAREFF. Le chanteur Michel Polnareff annonce son retour avec le spectacle "Polnarêves, une expérience immersive" se tiendra à partir du 5 mai 2022 au Palace, à Paris.

Michel Polnareff s'installe dans l'une des boîtes de nuit les plus célèbres de la capitale. Le chanteur annonce son retour avec un spectacle, baptisé Polnarêves, une expérience immersive, qui se tiendra à partir du 5 mai 2022 au Palace, passage obligé des nuits parisiennes depuis les années 1970. Si le concept du spectacle reste pour l'heure inconnu, Michel Polnareff a partagé plusieurs visuels de l'événement sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, on retrouve ses lunettes blanches cultes devant un drôle de fond cosmique. "L'expérience immersive est un voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l'inattendu et l'explosion d'images musicales", peut-on lire dans un communiqué du Palace.

En plus de ces "concerts immersifs, en 360°", Hazis Vardar, directeur du Palace, explique à l'AFP que "durant la journée, pendant la semaine, il y aura une exposition autour de l'univers de Michel Polnareff." Et d'ajouter : "On sait juste que ce sera un spectacle d'avant-garde, un concert du monde d'après mais, pour l'heure, on n'en sait pas plus, il pourrait y avoir des soirs en sa présence, des soirs sans, on parle d'une formule piano-voix, pour l'instant, dans un décor immersif, je n'ai pas toutes les réponses."