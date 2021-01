Katy Perry : la vidéo de son incroyable show à l'investiture de Joe Biden

KATY PERRY. La chanteuse américaine Katy Perry clôturait la soirée de gala qui a suivi, cette nuit, l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche.

Quelle alternative trouver après l'annulation du traditionnel bal, qui suit la cérémonie d'investiture d'un nouveau président américain ? Si le coronavirus aura eu raison des festivités habituelles, la soirée en l'honneur de Joe Biden et Kamala Harris, sa vice-présidente, n'aura pas perdu toutes ses couleurs : à la place, un événement, baptisé Celebrating America et présenté par Tom Hanks, a vu une pléiade de stars et artistes défiler à la télévision américaine. Après le show offert par Lady Gaga et Jennifer Lopez, bien d'autres artistes ont offert au nouveau président des Etats-Unis une soirée mémorable : Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, John Legend, Demi Lovato ou encore Justin Timberlake... Durant plus de 90 minutes, ils se sont succédés devant la statue d'Abraham Lincoln ou en duplex.

Et pour clôturer cette soirée de gala pour l'investiture de Joe Biden à la Maison Blanche, c'est Katy Perry qui a fait le show. Au programme : sa chanson Firework et derrière elle, un gigantesque feu d'artifices. Le tout sous du désormais 46e président des États-Unis et son épouse, Jill Biden, qui ont assisté au spectacle depuis le balcon de la Maison Blanche.