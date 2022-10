Orelsan : 5 révélations du documentaire "Montre jamais ça à personne"

ORELSAN. Dans la deuxième partie du documentaire "Montre jamais ça à personne", le frère d'Orelsan nous plonge dans la genèse de l'album "Civilisation".

"Comment revenir après un énorme succès ?" La question de pose pour Orelsan, après le carton de La Fête est finie, et pour Clément Cotentin, son frère, aux manettes des six épisodes du documentaire Montre jamais ça à personne, sortis en octobre 2021. Un an plus tard, l'ancien journaliste sportif rempile et offre aux admirateurs de son rappeur de frère (et aux autres), quatre nouveaux épisodes. Narrant une période de deux ans, cette seconde partie de documentaire nous plonge dans la genèse du dernier album d'Orelsan, Civilisation.

Tout commence en mars 2020, au début du premier confinement. Aurélien Cotentin, dit Aurel, dit Orelsan, décide de rentrer à Caen, sa ville d'origine. Dans une maison près de la ville, assez grande pour accueillir toute sa famille et au fond du jardin, il a fait construire un studio. Pour lui, le confinement sera une occasion rêvée pour créer ce qui sera son prochain disque. Après quelques semaines, la réalité est tout autre. Ses doutes, ses hésitations, ses difficultés à trouver l'inspiration dans un contexte compliqué... Autant d'aspects racontés par Clément Cotentin. Et surtout, une question : comment rebondir après le succès de La fête est finie, sorti en 2017 ?

Les quatre nouveaux épisodes de Montre jamais ça à personne alternent entre les images du quotidien filmées par le frère du rappeur et des entretiens, face caméra, des proches d'Orelsan. On y retrouve ses potes de toujours, Gringe, Skread et Ablaye, mais aussi des artistes comme Vald, Stromae, Damso ou Angèle. Montre jamais ça à personne est riche d'images inédites et d'anecdotes improbables sur Orelsan. Voici ce que nous apprennent ces quatre nouveaux épisodes :

1. Le mariage d'Orelsan

La deuxième partie du documentaire Montre jamais ça à personne laisse entrevoir des parties jusqu'ici méconnues de la vie d'Orelsan, comme son mariage avec Ahélya Randriambolaina. En mai 2021, tous les proches du rappeur sont en pleins préparatifs pour le grand jour, prévu pour août. "Aurel doit mettre l'album en pause, c'est l'heure du mariage", souligne Clément Cotentin, narrateur de ces nouveaux épisodes. "Est-ce que je suis content ? Franchement, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question", lui lance le rappeur avant d'enfiler son costard cravate. Même dans les moments les plus stressants de sa vie, et le documentaire en regorge, Orelsan surprend par un calme à toute épreuve.

"Vu que j'étais dans mon album, le vrai jour de mon mariage, je me suis dit 'mais dans quoi je m'embarque ?' Je me suis renseigné sur rien, je suis au courant de rien…", ajoute-t-il. On aperçoit, dans le documentaire, les proches et la famille d'Orelsan : sa sœur Julia, sa mère, son frère, bien sûr, aux côtés de sa femme et de leurs trois enfants, à la mairie ou lors de la fête du mariage. Une fête suivie de trois semaines de voyage de noces en Grèce. Et Orelsan de résumer : "Moi, en général, je vis les émotions à retardement. Il me faut un petit mois de digestion et je me dis 'ah c'était bien ce moment-là'."

2. Une chanson avec Angèle... abandonnée

Juillet 2021. Nous voilà à Bruxelles, pour un projet de featuring avec la chanteuse Angèle. L'ambition ? Faire un "hit intergénérationnel", lancent les deux artistes dans le documentaire. Sur un son house, Orelsan et Angèle se lancent autour du mot "évidemment". Un casse-tête pour le rappeur. Jusqu'à demander à son frère d'écrire ce couplet pour lui. "Là on est mal, on est au bout du bout", lâche Skread. "C'était pas nul", se souvient Orelsan, contré par son compère : "C'était pas bien."

Après des heures de travail et d'hésitation, le morceau ne sera pas sur l'album. Car au moment où la chanson est prête, le projet a pris tellement de retard qu'il est impossible pour Angèle d'enregistrer la chanson. "Mon texte, il pue du cul, c'est du yaourt, lance la chanteuse. J'étais deg, parce que je trouvais que ça aurait été trop cool d'en faire partie." "J'avais mis tellement de temps à faire mon couplet que c'était trop tard", commente de son côté Orelsan. Un constat fait… deux jours avant de rendre la version finale de Civilisation.

"Je sens que je suis à bout en fait. J'ai l'impression que je devrais faire un burn-out, mais que j'y arrive pas"

3. Un feat. avec Pharell Williams

Septembre 2021, Miami : Orelsan a rendez-vous avec Pharell Williams et les Neptunes, ses idoles depuis toujours. Dans le studio de la star internationale, pas question pour le frère d'Orelsan de filmer. On assiste donc à une vidéo coupée à chaque entrée de Pharell Williams. "On comprend qu'il y a trois ou quatre studios et que toute la journée, ils bossent sur des sons", narre Clément Cotentin. Le travail est laborieux. "Il n'y a pas de mélodie", lance Skread à Pharell Williams, sous le regard médusé de ses compères de travail. Au tour d'Orelsan d'enregistrer sa voix. En improvisation totale, durant toute une nuit. Le morceau sera validé par Pharell Williams. Pari réussi.

4. Carton plein pour Civilisation... avant même sa sortie

La date fatidique de la sortie de l'album Civilisation approche. Les derniers ajustements sur les morceaux sont faits, toute l'équipe d'Orelsan et le rappeur lui-même sont sous tension. En novembre, la date de sortie est enfin annoncée. Les préventes du disque sont annoncées. Et à la surprise générale, l'album est disque d'or avant même sa sortie. "Ça nous a dépassés complètement", se souvient Skread. Et pour cause, à l'heure indiquée, le jour de la mise en prévente de Civilisation, le site plante sous le nombre écrasant de fans voulant en faire l'acquisition.

5. Après la sortie, le marathon d'Orelsan

Entre la promo et les répétitions des concerts, les semaines qui suivent la sortie de Civilisation sont un marathon pour Orelsan. Épuisé, il doit apprendre les textes de son disque pour pouvoir les interpréter dans les médias ou sur scène. "J'ai failli devenir fou", se souvient-il. C'est sur scène, aux Victoires de la musique 2022, qu'arrive une première consécration : trois trophées lui sont remis, celui d'artiste masculin, de chanson originale pour L'odeur de l'essence et de création audiovisuelle pour la première partie du documentaire Montre jamais ça à personne.

Et puis arrivent les fameux Bercy, qui ouvrent cette nouvelle tournée. Autre anecdote du film : en parlant de Bercy, les quatre dates de concert ont été annoncées avant même qu'une seule des chansons Civilisation ne soit écrite. Mais une fois de plus, Orelsan aura fait preuve d'un sang-froid impressionnant. Avec une morale : "déconstruire pour reconstruire." La recette du succès ?

Les quatre nouveaux épisodes de Montre jamais ça à personne, de Clément Cotentin et Christophe Offenstein sont disponibles vendredi 13 octobre, sur Amazon Prime.