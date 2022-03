Orelsan : le clip de "La Quête", nouveau single de "Civilisation"

ORELSAN. Nommé quatre fois aux Victoires de la musique, le rappeur Orelsan est le grand favorie de cette 37ème cérémonie, qui a lieu ce vendredi 11 février.

[Mis à jour le 03 mars 2022 à 15h13] "Aujourd'hui, j'aimerais mieux qu'le temps s'arrête

Ah, c'qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête." Après avoir dévoilé les clops des singles L'Odeur de l'essence, puis Jour meilleur, le rappeur Orelsan dévoile la vidéo de La Quête, un autre titre extrait de son dernier album, Civilisation.

Le Normand y retrace, en pâte à modeler, sa vie à travers différentes scènes, de son enfance à la sortie de son dernier album. Le tout réalisé par l'artiste Patagraph. Et comme avec Orelsan une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, celui qui a été sacré artiste de l'année aux dernières Victoires de la musique annonce de nouvelles dates de tournée pour Civilisation, notamment un concert à Paris La Défense Arena le 9 décembre 2022. La billetterie ouvre ce vendredi 4 mars à 10 heures, en prévente.

Orelsan n'en finit pas de prouver sa maîtrise de l'art du teasing et de la promotion. Après la sortie de son documentaire Montre jamais ça à personne, puis de l'annonce d'une tournée et de la sortie de son album en précommandes, Civilisation sortait dans les bacs le vendredi 19 novembre. Inutile de préciser que ce rendez-vous était attendu : l'opus était déjà certifié disque d'or avant même sa sortie, 50 000 exemplaires ayant été écoulés en précommande.

Deux jours plus tôt, Orelsan créait (encore) l'événement avec un single surprise et engagé, L'odeur de l'essence, sorti accompagné de son clip, tout aussi fort, réalisé par David Tomaszewski et visionné plus de 2,2 millions de fois en 24 heures sur YouTube. A l'image de l'album Civilisation, L'odeur de l'essence parle des maux de la société, du ressenti du rappeur, toujours armé d'une plume aiguisée, entre tubes taillés pour les ondes et morceaux plus confidentiels. Parmi les quinze morceaux que compte le disque, trois collaborations, avec son comparse Gringe, mais aussi avec The Neptunes et Skread. Alors Civilisation est-il l'album rap de l'année 2021 ?

"Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance", lançait Orelsan dans la bande-annonce de Montre Jamais ça à personne, son documentaire paru le vendredi 15 octobre 2021 sur la plateforme Amazon Prime Video (à visionner ici). Un film qui revient sur l'irrésistible ascension d'un "mec de province" devenu "numéro 1 dans le rap", rassemble des archives vidéo personnelles, filmées depuis ses débuts, depuis son appartement ou son premier job aux plus grandes salles de concert françaises.

Dans le documentaire en six épisodes, co-réalisé par Clément Cotentin et Christophe Offenstein, on découvre Orelsan côté coulisses donc, mais aussi "ses potes", le tout raconté par son petit frère, Clément, qui a filmé et conservé ces archives depuis vingt ans. Parmi les proches que l'on découvre dans le film, Skread, Ablaye, Gringe et certains membres de sa famille, mais aussi des artistes comme Soprano, Akhenaton, Oxmo Puccino, Stromaé ou Gims.

"C'est un truc de fou" : également dans l'actu d'Orelsan, une nouvelle tournée ! Après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu'il repartait sur les routes, le rappeur français vient d'en donner le détail : le Orelsan Tour débutera le 15 janvier 2022 à Caen, pour se terminer à Vienne le 29 juillet 2022. Comme annoncé il y a quelques mois, l'artiste sera de passage par Paris, avec quatre dates à l'AccorHotels Arena les 16, 17 et 18 mars 2022.

Après ces concerts, Orelsan investira la plus grande salle couverte d'Europe : Paris La Défense Arena, le vendredi 09 décembre 2022. Pour cette date, la billetterie ouvre en prévente le vendredi 4 mars. Après cette date, il sera possible d'acquérir des places sur le site de La Fnac, ou encore sur Seetickets en suivant les liens indiqués.

Après avoir annoncé quatre dates à l'AccorHotels Arena, Orelsan a dévoilé l'intégralité des villes dans lesquelles il se produira en concert. Retrouvez la liste complète et les reports de dates liées aux nouvelles mesures sanitaires :