Orelsan : que sait-on de la suite de "Montre jamais ça à personne" ?

ORELSAN. Fort du succès de la première partie de son documentaire, Orelsan publie cet automne la suite de "Montre jamais ça à personne" sur Amazon Prime Video.

Montre jamais ça à personne, la suite. Il y un an, presque jour pour jour, Orelsan se dévoilait dans le documentaire Montre jamais ça à personne, disponible sur Amazon Prime Video. Un coup de maître et un succès pour l'artiste, qui y racontait les coulisses de sa carrière, de ses débuts à son triomphe en passant par ses doutes et les polémiques essuyées. Après la parution de Civilisation, nouveau carton du Normand, la publication d'une suite à ce documentaire allait de soi.

Dans la suite de Montre jamais ça à personne, qui paraîtra jeudi 13 octobre prochain, Orelsan nous emmène, à travers quatre épisodes, en plein confinement. L'histoire (re)commence en Normandie, en mars 2020, nous plonge dans la création de son dernier album, avec ses pages blanches ou ses collaborations, ratées avec Angèle, menées à bout avec Pharrell Williams et les Neptunes. Soit deux ans de la vie d'Orelsan. Avant la suite ?

Orelsan et le succès de Montre jamais ça à personne

Le 21 octobre 2021, le rappeur Orelsan dévoilait Montre Jamais ça à personne, un documentaire disponible sur la plateforme Amazon Prime Video (à visionner ici). Un film qui revient sur l'irrésistible ascension d'un "mec de province" devenu "numéro 1 dans le rap", rassemble des archives vidéo personnelles, filmées depuis ses débuts, depuis son appartement ou son premier job aux plus grandes salles de concert françaises.

Dans le documentaire en six épisodes, co-réalisé par Clément Cotentin et Christophe Offenstein, on découvre Orelsan côté coulisses donc, mais aussi "ses potes", le tout raconté par son petit frère, Clément, qui a filmé et conservé ces archives depuis vingt ans. Parmi les proches que l'on découvre dans le film, Skread, Ablaye, Gringe et certains membres de sa famille, mais aussi des artistes comme Soprano, Akhenaton, Oxmo Puccino, Stromaé ou Gims.

Paru sur Amazon Prime le 15 octobre 2021, le film Ne montre jamais ça à personne est un carton : c'est même "le quatrième titre le plus puissant dans son recrutement de nouveaux abonnés", expliquait, après sa sortie, le directeur des créations originales françaises Thomas Dubois, lors d'une conférence de presse organisée à Paris. Couronné d'une Victoire de la musique, le documentaire donnera lieu à une seconde partie à paraître sur Amazon Prime, le 13 octobre 2022.

Biographie courte d'Orelsan

Aurélien Cotentin naît le 1er août 1982 à Alençon, dans l'Orne, en Normandie. C'est là qu'il grandit, entouré de sa famille : son père est directeur de collège, sa mère, institutrice. Dès l'adolescence, le futur rappeur se passionne pour la musique : d'abord le rock et le metal, puis, le rap. Diplômé en 2004 de l'École de management de Normandie, il fait la connaissance du producteur Skread, connu pour avoir travaillé avec des poids lourds du rap français, comme Diam's, Booba ou Rohff.

C'est également à cette époque qu'il fait la connaissance de Gringe, avec qui il formera le duo des Casseurs Flowteurs, puis s'illustrera plus tard à la télévision dans la série Canal+ Bloqués. Côté musique, sa carrière débute avec un premier disque en 2009, Perdu d'avance, qui lui vaudra une vive polémique autour de la chanson Sale Pute, le faisant accuser d'encourager les violences faites aux femmes. Se faisant désormais appeler Orelsan, il part aux États-Unis, sort plusieurs mixtapes et commence à devenir populaire sur la plateforme MySpace.

En 2011, Orelsan publie son deuxième album, Le chant des sirènes, qui lui vaut deux Victoires de la musique, puis un troisième disque, en 2017, La fête est finie. C'est un immense succès, tant commercial que populaire. Il décroche trois nouvelles Victoires de la musique. Après une pause médiatique de près de deux ans, Orelsan revient en force avec un quatrième album, Civilisation, paru le 19 novembre 2021.

Orelsan en 5 chansons célèbres

La Quête : cette chanson est extraite du quatrième album d'Orelsan, Civilisation. Sorti accompagné d'un clip en mars 2022, le titre évoque l'enfance du rappeur.

Civilisation : il s'agit du titre éponyme de l'album Civilisation, paru en novembre 2022, récompensé d'un disque de diamant et d'une Victoire de la musique.

Ensemble : autre titre extrait de l'opus Civilisation, Ensemble est la treizième chanson de cet album qui en compte 15. Le clip de la chanson paraît en juillet 2022 et Orelsan y figure aux côtés de son producteur et acolyte Skread.

Paradis : la chanson Paradis est extraite de l'album La fête est finie, troisième disque d'Orelsan. Chanson d'amour par excellence, elle est dédiée à sa compagne et, elle aussi, sortie accompagnée d'un clip.

La terre est ronde : ce morceau est paru le 24 décembre 2011. Il s'agit du 5e single de l'album Le chant des sirènes. Son clip est réalisé par le frère d'Orelsan, Clément Cotentin.

Le clip de La Quête d'Orelsan

"Aujourd'hui, j'aimerais mieux qu'le temps s'arrête. Ah, c'qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête." Après avoir dévoilé les clips des singles L'Odeur de l'essence, puis Jour meilleur, le rappeur Orelsan avait dévoilé la vidéo de La Quête, un autre titre extrait de son dernier album, Civilisation.

Le Normand y retrace, en pâte à modeler, sa vie à travers différentes scènes, de son enfance à la sortie de son dernier album. Le tout réalisé par l'artiste Patagraph. Et comme avec Orelsan une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, celui qui a été sacré artiste de l'année aux dernières Victoires de la musique annonce de nouvelles dates de tournée pour Civilisation, notamment un concert à Paris La Défense Arena le 9 décembre 2022. La billetterie ouvre ce vendredi 4 mars à 10 heures, en prévente.

Civilisation d'Orelsan, l'album de tous les succès

Après la sortie de son documentaire Montre jamais ça à personne, puis de l'annonce d'une tournée et de la sortie de son album en précommandes, Civilisation sortait dans les bacs le vendredi 19 novembre 2021. Inutile de préciser que ce rendez-vous était attendu : l'opus était déjà certifié disque d'or avant même sa sortie, 50 000 exemplaires ayant été écoulés en précommande. Deux jours plus tôt, Orelsan créait (encore) l'événement avec un single surprise et engagé, L'odeur de l'essence, sorti accompagné de son clip, tout aussi fort, réalisé par David Tomaszewski et visionné plus de 2,2 millions de fois en 24 heures sur YouTube.

A l'image de l'album Civilisation, L'odeur de l'essence parle des maux de la société, du ressenti du rappeur, toujours armé d'une plume aiguisée, entre tubes taillés pour les ondes et morceaux plus confidentiels. Parmi les quinze morceaux que compte le disque, trois collaborations, avec son comparse Gringe, mais aussi avec The Neptunes et Skread.

Orelsan en concert

Après la sortie de l'album Civilisation, Orelsan est parti sur les routes de France pour une tournée XXL, qui l'a mené dans tous les grands festivals de l'été. La tournée du rappeur reprend le 25 octobre à Rouen, pour l'emmener jusqu'au 10 décembre 2022 à Paris La Défense Arena, le temps de deux dates de concert. Les billets sont disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac, ou encore sur Seetickets