Harry Styles en concert à Paris : où acheter un billet pour le Stade de France ?

HARRY STYLES. Une deuxième date de concert au Stade de France a été ajoutée à la première programmée de la tournée de Harry Styles, les 1er et 2 juin 2023.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 12h04] Pas un, mais deux concerts au Stade de France ! Le chanteur britannique Harry Styles sera en concert à Paris, au Stade de France, pour deux dates, les 1er et 2 juin 2023. Deux nouvelles dates de tournée, à l'occasion de son Love on Tour, déjà passé par la capitale le 5 juillet dernier, le temps d'un show événement et plein à craquer. Nul doute que ses deux concerts au Stade de France sera, lui aussi, prisé par ses fans français.

Pour les concerts événement de Harry Styles au Stade de France, les 1er et 2 juin prochains, les billets sont disponibles en pré-vente ce jeudi 1er septembre sur le site de l'arène parisienne, par ici, avant d'être mis en vente dans tous les points de vente habituels ce vendredi, à 10 heures.

Côté prix, comptez à partir de 68,82 euros en catégorie 3 et jusqu'à 145,82 euros en carré or, en passant par une place en fosse affichée à 74,32 euros. A noter également que pour lutter contre la revente illégale de billets, les achats sont limités à 6 places par acheteur.

Où acheter des billets pour les concerts de Harry Styles ?

Voici les sites où les billets seront mis en vente vendredi 2 septembre, à 10 heures :

Deux concerts au Stade de France pour Harry Styles

Initialement, seule une date au Stade de France avait été annoncée par le tourneur international Live Nation. Mais vu l'engouement des fans autour des préventes de l'événement, une seconde date a été ajoutée dans la foulée et annoncée au public le jeudi 1er septembre.

Harry Styles et la tournée Love on Tour

Face à son succès et à la demande des fans, la tournée Love on Tour de Harry Styles a été prolongée : elle comptera désormais 83 dates dans 22 pays différents. Une première tournée des stades pour l'interprète de As It Was, chanson la plus écoutée au monde sur Spotify cet été.