Harry Styles : le single "As It Was", avant un nouvel album

HARRY STYLES. Le chanteur britannique Harry Styles dévoile le single "As It Was", ainsi que son clip, annonçant la sortie d'un nouvel album attendu en mai.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 12h30] Le chanteur britannique Harry Styles soigne son retour et dévoile, ce vendredi 1er avril, la chanson As It Was, premier extrait d'un nouvel album à venir. Une ballade entraînante illustrée par un clip, qui totalise déjà plus de dix millions de vues en quelques heures. La vidéo a été réalisée par la cinéaste ukrainienne Tanu Muino - qui a déjà collaboré avec des artistes comme Lil Nas X ou Rosalía - et tournée à Londres.

"Réaliser un clip de Harry Styles est un rêve devenu réalité pour moi, car c'est mon artiste favori", confie la réalisatrice du clip. Et de détailler, dans un communiqué de presse : "Ce tournage avait une saveur particulière, car ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie, mais lors du deuxième jour de tournage, mon pays, l'Ukraine, a été envahi. Vous pouvez donc imaginer les émotions folles que nous avons ressenties pendant ce tournage. Mon équipe ukrainienne et moi avons mis tout notre amour dans ce clip et vous pouvez le ressentir à l'écran. C'est un clip que je n'oublierai jamais."

La chanson As It Was est donc le premier aperçu du troisième album solo de l'artiste, attendu dans les bacs le 20 mai 2022. Baptisé Harry's House, le disque comptera treize titres inédits. Voilà plusieurs semaines que Harry Styles annonce son retour sur les réseaux sociaux. C'est désormais confirmé. Et prometteur.