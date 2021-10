"Mylène Farmer et "Nevermore 2023" : où acheter un billet pour ses concerts ?"

MYLENE FARMER. Après des préventes prises d'assaut, la billetterie officielle de la tournée de Mylène Farmer ouvre ce lundi. Toutes les infos.

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 09h59] Le rendez-vous était donné et les fans de Mylène Farmer ont répondu à l'appel : lors des préventes de la tournée Nevermore 2023, 200 000 billets ont été vendus en seulement huit heures, selon les informations communiquées par TSProd. Un succès, d'autant plus que la billetterie officielle n'ouvrait que ce lundi 4 octobre, dès 10 heures, dans tous les points de vente habituels.

Si les préventes se sont achevées sur le site officiel de Mylène Farmer dimanche 3 octobre à 18 heures, nul doute que la billetterie officielle sera elle aussi prise d'assaut par les admirateurs de la chanteuse. Mais pour se procurer le précieux sésame et assister aux concerts de Nevermore 2023, il vaut mieux être ponctuel. Voici les sites où vous pouvez acheter une place :

Où acheter des billets pour Nevermore 2023 ?

• La Fnac

• SeeTickets

• Ticketmaster

• Carrefour Spectacles

• Billetterie Leclerc

• Billetterie Auchan

• Info Concert

Pour cette nouvelle tournée événement, les fans de Mylène Farmer ont rendez-vous dans neuf villes de France, de Suisse et de Belgique, pour douze concerts. Voici la liste des dates du Nevermore 2023 :

Lille - Stade Pierre Mauroy : 3 juin 2023

Nantes - Stade de la Beaujoire : 9 et 10 juin 2023

Genève - Stade de Genève : 16 et 17 juin 2023

Lyon - Groupama Stadium : 24 juin 2023

Paris - Stade de France : 30 juin et 1er juillet 2023

Marseille - Orange Vélodrome : 8 juillet 2023

Bordeaux - Matmut Atlantique : 15 juillet 2023

Bruxelles - Stade Roi Baudouin : 22 juillet 2023

Nice - Allianz Riviera : 29 juillet 2023

Pour les fans de Mylène Farmer, quand on aime, on ne compte pas. Pour les concerts de la tournée événement de l'interprète de Libertine, il faudra évidemment mettre la main à la poche : le prix des billets des dates de Nevermore 2023 est affiché à partir de 55 euros pour la catégorie la plus basse. Voici le détail des tarifs pour le concert au Stade de France :

CARRÉ OR : 185 euros

CATÉGORIE 1 : 135 euros

CATÉGORIE 2 : 89 euros

CATÉGORIE 3 : 76 euros

PELOUSE OR : 125 euros

PELOUSE : 55 euros

A noter qu'un billet physique, envoyé chez vous, coûte 7 euros et qu'un e-billet est affiché à 1,5 euro de frais d'envoi supplémentaires. Après les préventes, les billets sont disponibles à partir du 4 octobre 2021 sur le site de La Fnac ou SeeTickets.

Inutile de préciser que chacune des tournées de Mylène Farmer est un événement pour les fans de différentes générations. Avec six tournées et dix albums, la chanteuse à la crinière de feu n'a plus rien à prouver, sa popularité demeure à son maximum depuis son immense premier succès, Libertine, une chanson sortie en 1986. Aussi, les douze concerts de Nevermore 2023 n'échapperont pas à la règle et à l'engouement des fans : il y a fort à parier que chacune des dates affichera complet en quelques minutes seulement.

Pour annoncer la tournée Nevermore 2023 et rappeler à tous que ses shows valent le déplacement, Mylène Farmer a dévoilé une bande-annonce regroupant des extraits de sa dernière tournée, Live 2019 et du documentaire L'ultime création, disponible sur Amazon Prime Video. De quoi mettre l'eau à la bouche à ses admirateurs.