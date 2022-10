"Mylène Farmer : nom, date de sortie... Ce que l'on sait de son nouvel album"

MYLENE FARMER. La chanteuse Mylène Farmer annonce le nom et la date de sortie de son nouvel album, attendu cet automne.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 12h03] Le nouvel album de Mylène Farmer se dévoile : la chanteuse publiera son douzième disque le vendredi 25 novembre prochain et s'intitulera L'emprise. Une annonce faite ce mercredi 19 octobre par l'agence #NP, qui s'occupe de la carrière de l'interprète de Désanchantée. A ces deux informations s'ajoute la liste des chansons de ce nouvel album : elles seront 14, portées par le single A tout jamais, dévoilé le mois dernier.

Mylène Farmer a dévoilé ces derniers jours la pochette de L'emprise, via d'immenses affiches placardées dans le métro et dans les gares de Paris. Une image nues de toute inscriptions, sur laquelle on découvre la version modélisée de Mylène Farmer, nue elle aussi, recroquevillée sur un fond noir.

Quatre ans après la sortie de Désobéissance, la chanteuse annonçait, le 13 mai dernier, la sortie d'un nouvel album. Une bonne nouvelle parue dans un très court communiqué de cette même agende NP, qui gère la carrière de l'artiste. Dans le document, aucune date de sortie n'était alors précisée, mais était publiée la (jolie) liste des artistes avec qui Mylène Farmer a collaboré sur ce nouveau disque. Il s'agit de Woodkid, AaRON, Moby, avec qui la chanteuse a déjà travaillé et le groupe de rock anglais Archive.

Mylène Farmer dévoile le single A tout jamais

Le prochain album de Mylène Farmer tient son premier tube : A tout jamais, une chanson sortie le vendredi 26 août dernier et composée par l'artiste français Woodkid. Un titre de rupture, qui annonce la sortie de son nouvel album, dont le nom et la date de publication restent toujours un mystère. Ce lundi 12 septembre, Mylène Farmer publie le clip de ce premier single. Coïncidence ou non, la chanteuse fête également ses 61 ans ce jour !

Avec ce clip, signé par Tobias Gremmler, Mylène Farmer mise une fois de plus sur l'originalité : on y découvre la chanteuse en modélisation 3D, enserrée de différentes créatures étranges, allusion forte aux paroles de la chanson. Autre actualité de l'artiste : deux dates ont été ajoutées à la tournée Nevermore, l'une à Lyon le 23 juin 2023, l'autre à Bordeaux le 14 juillet 2023. Toutes les dates sont à retrouver plus bas.

Mylène Farmer en concert

Après la sortie de cet album tant attendu, Mylène Farmer repartira en tournée : baptisée Nevermore, cette nouvelle salve de concerts de 12 dates passera par 9 villes en France, en Suisse et en Belgique en 2023. Les concerts prévus en Russie ont quant à eux été annulés dès les premières heures de l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Pour cette huitième tournée de Mylène Farmer, 340 000 billets ont déjà été vendus.

Pour sa tournée événement Nevermore 2023, les fans de Mylène Farmer ont rendez-vous dans neuf villes de France, de Suisse et de Belgique, pour douze concerts. Voici la liste des dates du Nevermore 2023 :

Lille - Stade Pierre Mauroy : 3 juin 2023

Nantes - Stade de la Beaujoire : 9 et 10 juin 2023

Genève - Stade de Genève : 16 et 17 juin 2023

Lyon - Groupama Stadium : 23 et 24 juin 2023

Paris - Stade de France : 30 juin et 1er juillet 2023

Marseille - Orange Vélodrome : 8 juillet 2023

Bordeaux - Matmut Atlantique : 14 et 15 juillet 2023

Bruxelles - Stade Roi Baudouin : 22 juillet 2023

Nice - Allianz Riviera : 29 juillet 2023

Mylène Farmer, le retour de 2023

Inutile de préciser que chacune des tournées de Mylène Farmer est un événement pour les fans de différentes générations. Avec sept (bientôt huit) tournées et dix albums, la chanteuse à la crinière de feu n'a plus rien à prouver, sa popularité demeure à son maximum depuis son immense premier succès, Libertine, une chanson sortie en 1986. Aussi, les douze concerts de Nevermore 2023 n'échapperont pas à la règle et à l'engouement des fans : 340 000 billets ont été écoulés.

Pour annoncer la tournée Nevermore 2023 et rappeler à tous que ses shows valent le déplacement, Mylène Farmer a dévoilé une bande-annonce regroupant des extraits de sa dernière tournée, Live 2019 et du documentaire L'ultime création, disponible sur Amazon Prime Video. De quoi mettre l'eau à la bouche à ses admirateurs.

Biographie courte de Mylène Farmer

Mylène Gautier, connue sous le nom de Mylène Farmer, est née le 12 septembre 1961 à Pierrefonds au Québec. Ses parents s'y sont installés à la fin des années 1950 avec leurs deux premiers enfants, Brigitte, née en 1959 et Jean-Loup, né en 1960. Mylène passera près de neuf ans au Canada, près de Montréal, avant de s'installer avec sa famille en 1969 à Chaville, en banlieue parisienne.

Après une formation de comédienne au Cours Florent à Paris et un peu de mannequinat, Mylène Gautier fait la rencontre de Jérôme Dahan, acolyte du producteur et compositeur Laurent Boutonnat. Les deux hommes écrivent la chanson Maman à tort, le tout premier single de la chanteuse, sorti en 1984. Elle change son nom en Farmer en hommage à l'actrice américaine Frances Farmer, morte d'un cancer le 1er août 1970.

Voir le dossier Tout ce que vous ne saviez pas sur Mylène Farmer

Mylène Farmer, de sa jeunesse au succès

Depuis ses débuts au début des années 1980, elle a enchaîné les succès, devenant aujourd'hui l'artiste féminine française à avoir vendu le plus d'albums : des ventes estimées à plus de 30 millions de disques vendus dans le monde entier. C'est également Mylène Farmer qui totalise le plus grand nombre de singles classés numéro 1 dans le Top 50 en France : 17 ! Un chiffre auquel s'ajoute les 53 morceaux classés dans les dix premières places. Depuis ses débuts en 1984, la chanteuse cumule par ailleurs huit disques de diamant, rapportait Nostalgie en 2018.

Exemple frappant de ce succès colossal : en 1987, le single "Sans contrefaçon" s'écoule à 1,8 million d'exemplaire, ce qui lui vaut d'être classée dans le célèbre "Guinness Book des records" en 1988. Mylène Farmer est d'ailleurs désignée en 2014 chanteuse la mieux payée du paysage musical francophonie, avec des revenus estimés à 4,7 millions d'euros, selon le magazine spécialisé Challenges.

Mylène Farmer face à la mort de ses proches

Dix ans après la mort de son père, décédé à Marseille en 1986, Mylène Farmer a été confrontée à un nouveau drame : la mort brutale de son grand frère Jean-Loup Gautier décédé à 36 ans en 1996 dans un accident de la route. Né le 13 avril 1960, l'aîné de la fratrie Gautier a perdu la vie après avoir heurté une voiture en sortant de son domicile de Saint-Cloud, aux portes de Paris. "Le conducteur n'avait pas remarqué la présence du frère de Mylène Farmer qui est décédé dans les minutes qui ont suivi le choc", rapportait le magazine Closer en 2018.

En 2016, Mylène Farmer doit de nouveau faire face au deuil : sa mère, Marguerite, née en 1928 à Lennon, dans le Finistère, en Bretagne, meurt le 8 juillet 2016. Elle repose depuis au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, aux côtés de son époux, Max Gautier, mort en 1986.

Qui est Benoît Di Sabatino, son compagnon ?

Depuis 20 ans, Mylène Farmer partage la vie de Benoît Di Sabatino, un réalisateur français d'origine italienne, né le 30 août 1965, rapporte le magazine Voici. Associé à son frère Christophe, il aurait fondé MoonScoop, entreprise de création, production et exploitation de séries animées, devenue leader européen du secteur. Il aurait rencontré Mylène Farmer en 2002, sur le tournage du clip "C'est une belle journée", son single sorti cette année-là et annonçant l'album "Les mots".

Le couple a de nouveau travaillé ensemble sur le clip de "Appelle mon numéro", sorti en 2008. Benoît Di Sabatino a travaillé sur de célèbres films d'animation, notamment Code Lyoko en 2003 ou encore Titeuf en 2010 et 2011. Le couple aurait rompu en 2022, selon les informations de Closer.