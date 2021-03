Doc Gynéco : des soupçons de violences sur sa femme (Le Parisien)

DOC GYNECO. D'après Le Parisien, Doc Gynéco aurait été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi soir pour des "soupçons de violences conjugales" envers sa compagne, qui aurait été conduite à l'hôpital après avoir été frappée au visage. Des informations reprises par l'AFP et BFMTV.

Dans un article mis en ligne ce mercredi soir, Le Parisien révèle que Doc Gynéco, Bruno Beausir de son vrai nom, aurait été interpellé à son domicile ce mercredi soir et placé en garde à vue. En cause : des violences conjugales présumées envers sa compagne. Celle-ci aurait été conduite à l'hôpital après avoir été frappée au visage, affirme le journal.

Pour l'heure, le parquet aurait ouvert une enquête préliminaire pour "violences volontaires sur conjoint", pour des faits survenus ce mercredi qu'a confirmés de son côté BFM TV et l'AFP dans la foulée. L'épouse de l'artiste aurait reçu les coups évoqués lors d'une dispute dans l'après-midi. L'enquête aurait été confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris. Comme le rappelle Gala, ce n'est pas la première fois que Doc Gynéco est mêlé à la justice. En 2008, il a été condamné à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale.

Âgé de 46 ans, Doc Gynéco s'est fait connaître du grand public pour sa participation au groupe Ministère A.M.E.R. Le chanteur originaire de Clichy-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), réputé pour son air nonchalant, a rencontré le succès avec son premier album solo, Première consultation, écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Côté vie privée, le rappeur a entretenu plusieurs relations avec l'actrice Chiara Mastroianni, la femme politique Elisabeth Guigou et la romancière Christine Angot. On ignore pour l'heure l'identité de la compagne actuelle de Doc Gynéco.