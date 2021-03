Doc Gynéco soupçonné de violences conjugales : il s'explique

DOC GYNECO. Doc Gynéco, interpellé mercredi pour des faits de violences conjugales présumées, est toujours en garde à vue. Il reconnaît une "bêtise".

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 10h09] Le rappeur Doc Gynéco a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue pour violences conjugales, mercredi 10 mars 2021 dans la soirée, révélait mercredi soir Le Parisien. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris "pour violences volontaires", lit-on dans le journal, qui assure que l'artiste de 46 ans aurait reconnu les faits. La garde à vue de l'artiste a été prolongée pour vingt-quatre heures, a-t-on appris jeudi 11 mars dans la soirée auprès du parquet de Paris, selon plusieurs médias sont Le Parisien. Il doit être entendu une dernière fois ce vendredi.

La compagne de Doc Gynéco, souffrant d'un œdème à l'œil, a été conduite à l'hôpital, et "ne souhaite pas porter plainte", relate Le Parisien. L'enquête aurait été confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris, où habite le couple. C'est à leur domicile que les forces de l'ordre seraient intervenues vers 19 heures, après avoir été alertées par une voisine. Une dispute sur fond de jalousie aurait éclaté entre les époux, selon le journal. Doc Gynéco "lui aurait mis quatre gifles", ajoute la même source.

Selon Le Parisien, le rappeur aurait évoqué une "bêtise", exprimant des regrets et affirmant que son couple traverse une période compliquée, qu'il impute entre autres à la crise sanitaire et à leur présence plus fréquente ensemble à leur domicile. "Doc Gynéco admet avoir giflé sa femme, qui lui aurait notamment reproché une crise de jalousie, dans ce qu'il qualifie un moment 'd'égarement'", peut-on lire dans le journal. Le rappeur assure que c'est la première fois qu'il lève la main sur sa femme. Ce que cherchent à vérifier les enquêteurs.

"Le temps des explications de mon client devant la justice viendra et je ne doute pas que cet homme viendra s'expliquer publiquement. A ce stade, il faut rappeler qu'il reste présumé innocent. Le tribunal médiatique ne doit pas se substituer à la justice", explique l'avocat de Doc Gynéco au Parisien.

Il fait partie des stars française des années 90. Né le 10 mai 1974 à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Bruno Beausir, alias Doc Gynéco, est originaire par ses parents de La Guadeloupe. C'est toutefois à Paris, dans le XVIIIe arrondissement, dans le quartier de la porte de la Chapelle, que le futur rappeur grandit, aux côtés de sa mère et de ses demi-frères et sœurs. Dès le lycée, il appartient à la bande des "SS", Super-séducteurs et se fait déjà appeler Doc Gynéco. Bercé par la culture antillaise, Bruno Beausir se passionne très vite par la musique, notamment pour le zouk, la soul ou le reggae, puis par la chanson française.

Adolescent, il rencontre Gilles Duarte, plus connu sous le nom de Stomy Bugsy, et son ami d'enfance, Passi, qui formeront bientôt un groupe qui deviendra iconique dès la fin des années 1980 : Ministère A.M.E.R. Doc Gynéco participe à l'aventure et commence à se faire connaître en France.

Le chanteur originaire de Clichy-Sous-Bois, réputé pour son air nonchalant, a rencontré le succès en 1996 avec son premier album solo, Première consultation, écoulé à plus d'un million d'exemplaires. L'album marquera l'histoire de la chanson française, entre rap et reggae, grâce à des tubes tels que Vanessa, Né ici ou Viens voir le docteur. Le 20 février 1998, il est nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie "Révélation de l'année". Le disque de Doc Gynéco laissera son emprunte dans le paysage musical français, au point d'être élu meilleur album de rap français par le magazine les Inrocks en 2012.

Après le succès des années 1990, la suite est plus difficile pour Doc Gynéco. En 2001, après un an de pause dans sa carrière, il revient avec un deuxième album solo, Quality Street, qui se veut être une rupture avec sa carrière passée, puis un troisième disque, Solitaire, en 2002. La même année, sa marionnette aux Guignols de l'info devient plus populaire que lui, et Doc Gynéco enchaîne les plateaux télé et participe même à des programmes de télé-réalité, notamment Nice People, en tant qu'invité, en 2003. Bien des années plus tard, en 2019, le rappeur intègre la bande de Cyril Hanouna, d'abord dans Balance ton Post!, puis dans Touche pas à mon poste, sur C8.

Finalement, il abandonnera le programme quelques mois plus tard. Après plusieurs semaines d'absence et quelques tensions. "Mes amis, vous n'aimez pas TPMP, vous m'avez dit de ne pas y aller, vous préféreriez que je n'y aille pas. À vous toutes et tous, je peux le dire : je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. Donc je n'y suis pas allé. D'après vos commentaires virulents, vous ne souhaitiez pas que j'y aille et vous m'avez dit ressentir à TPMP un flow violent de haine et de moquerie. Merci à tous pour vos conseils", postait-il en guise de justification sur son compte Facebook.

Outre sa carrière musicale, Doc Gynéco a fait couler bien de l'encre pour ses engagements politique, notamment en 2007 aux côtés de Nicolas Sarkozy, mais aussi pour ses déboires avec la justice. En 2008, le rappeur est condamné à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale. La même année, il publie un nouveau disque, Peace Maker, qui, malgré l'appui de Nicolas Sarkozy, ne s'écoulera qu'à 2 000 exemplaires, et le poussera à s'éloigner de la scène médiatique et musicale.

La carrière de Doc Gynéco a été entachée par des polémiques, notamment liées à ses problèmes avec le fisc, ses participations à des émissions de téléréalité, mais aussi concernant sa vie privée. Le chanteur a eu une liaison avec l'écrivaine Christine Angot, rappelle Le Figaro, dont les détails ont été dévoilés dans le roman Le Marché des amants, sorti en 2008. Côté vie privée, le rappeur a également entretenu plusieurs relations avec l'actrice Chiara Mastroianni et la femme politique Elisabeth Guigou. On ignore pour l'heure l'identité de la compagne actuelle de Doc Gynéco. En 2019, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Doc Gynéco créait la surprise en confiant être marié depuis vingt ans avec la même femme, malgré ses aventures.

Le rappeur aurait trois enfants, comme il le confiait dans la même émission : Bruno, Jeanne et Jérusalem-Alda. Et d'ajouter dans les colonnes de Public en avril 2018 : "J'ai essayé d'être un père avec les mêmes attributs qu'une mère. Je suis très cool avec mes trois enfants, je ne leur ai jamais donné d'ordre. Avec ma fille (son aînée Jérusalem-Alda, ndlr.), on parle de tout, je ne laisse pas le sujet de la sexualité à sa mère, par exemple. Je veux être son meilleur ami plutôt que son père." C'est l'un de ses fils qui aurait ouvert la porte aux forces de l'ordre qui ont interpellé Doc Gynéco à son domicile mercredi 10 mars 2021, rapporte Le Parisien.