Kanye West : après ses propos antisémites, le rappeur n'est plus milliardaire

KANYE WEST. Après avoir tenu des propos antisémites sur Twitter, le rappeur Kanye West, lâché par Adidas et d'autres marques, a vu sa fortune amputée.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 10h15] Kanye West en aura perdu son statut de milliardaire. Selon le site spécialisé Forbes, le rappeur aurait désormais une fortune estimée à 400 millions de dollars, alors que sa collaboration avec Adidas, qui vient de mettre un terme à leur partenariat, représentait 1,5 milliard de dollars. La même source estime que le reste de sa fortune, estimée donc à 400 millions de dollars, provenait de ses ressources immobilières, de ses droits d'auteurs et revenus liés à sa musique et à sa part de 5% dans la société de vêtement de son ex-femme, Kim Kardashian.

Un nouveau coup dur pour Kanye West, qui subit les conséquences de ses propos antisémites. "Après un examen approfondi, la société a pris la décision de mettre fin immédiatement au partenariat avec Ye", a déclaré Adidas dans un communiqué, mardi 25 octobre. "Adidas ne tolère pas l'antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux", a-t-il ajouté. L'équipementier sportif allemand rejoint la liste des marques ayant décidé de s'éloigner de Kanye West, après ses propos antisémites sur Twitter : Balanciaga et Vogue avaient ouvert la marche, et l'artiste a été banni de Twitter et Instagram, en plus d'avoir été boycotté par les Grammy Awards et déprogrammé du festival Coachella.

La fin de sa collaboration avec Adidas est un coup dur pour Kanye West, qui avait développé avec la marque ses célèbres baskets Yeezy depuis 2014. Un partenariat fructueux, qui avait fait de lui un milliardaire. Lundi 24 octobre, la célèbre agence américaine d'avocats CAA, qui représente Kanye West, avait elle aussi indiqué rompre son partenariat. Il en est de même pour la société de production MRC, qui avait annoncé un documentaire, déjà terminé, sur le rappeur, l'a finalement annulé. "Nous ne pouvons soutenir aucun contenu qui élargisse son audience", a fait valoir l'agence, selon le Los Angeles Times.

Kanye West banni de Instagram et Twitter

Début octobre, le rappeur américain, qui enchaîne les polémiques depuis plusieurs semaines (années ?), a vu ses compte Instagram et Twitter restreints et plusieurs de ses contenus, supprimés. Meta, maison mère d'Instagram, a expliqué via son porte parole que certaines publications avaient été effacées "pour violation de son règlement." Aussi, avec cette restriction, Kanye West, alias Ye sur les réseaux sociaux, ne peux plus ni publier, ni rédiger des commentaires ou envoyer des messages privés, selon la même source.

Toute cette nouvelle polémique a démarré à la Fashion Week parisienne, lors de laquelle Kanye West a arboré un t-shirt proclamant "White Lives Matter", soit "La vie des Blancs compte", un slogan emprunté aux suprémacistes blancs, qui ont détourné le "Black Lives Matter" des manifestations antiracistes de l'été 2020 aux États-Unis. Après ces premiers remous, c'est sur les réseaux sociaux que Kanye West aurait suscité une nouvelle polémique, en s'en prenant aux juifs dans une publication depuis supprimée.

L'organisation American Jewish Committee (AJC) accuse Ye, après cette publication, d'avoir promu "la haine des juifs". "Kanye West devrait trouver un moyen de faire valoir son point de vue sans recourir à l'antisémitisme", a-t-elle dénoncé, rapporte l'AFP. A noter que ce n'est pas la première fois que Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires, se voit restreinte sur les réseaux sociaux : en mars 2022, Instagram l'avait interdit de publication pendant 24 heures, en plein divorce avec Kim Kardashian. Il avait attaqué l'humoriste Pete Davidson, nouveau compagnon de son ex épouse. Il avait également été accusé de racisme après des messages contre l'animateur sud-africain Trevor Noah, à la tête du talk-show américain The Daily Show.

Kanye West, de polémique en polémique

Quelques semaines plus tard, Kanye West se voyait bannir des Grammy Awards 2022. La Recording Academy, qui organise l'événement chaque année, justifiait sa décision par la "conduite préoccupante en ligne" de Kanye West. Et les mésaventures de celui qui se fait désormais appeler Ye ne s'arrêtent pas là. Fin mars, une pétition voyait le jour sur Internet, pour déprogrammer l'artiste de 44 ans du festival américain de Coachella. Bilan : près de 50 000 signataires adhéraient au fait que "Coachella (ainsi que d'autres marques qui continuent à travailler avec lui) devraient avoir honte et devraient cesser de lui donner l'occasion de s'exprimer" après qu'il ait "harcelé, menacé et blessé Kim (Kardashian), Pete (Davidson) et d'autres depuis plus d'un an."

Et aux organisateurs de l'événement de leur donner raison : Kanye West n'apparaît plus dans le line-up de Coachella. Il sera remplacé par The Weeknd et Swedish House Mafia les dimanches 17 et 24 avril 2022.